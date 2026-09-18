Alerta amarilla por nevadas: la Cordillera de Catamarca despide al invierno

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que rige una Alerta Amarilla por nevadas para este viernes en sectores cordilleranos de Catamarca. El aviso contempla específicamente el área correspondiente a la Cordillera de Antofagasta de la Sierra y la Cordillera de Tinogasta, donde se espera el desarrollo de un fenómeno de características invernales en contraste con las condiciones previstas para buena parte del territorio provincial.

De acuerdo con la información difundida por el organismo nacional, el episodio tendrá su principal impacto durante las horas de la noche de este viernes. La previsión establece que las precipitaciones serán en forma de nieve y que el fenómeno podrá generar una acumulación considerable sobre el área afectada.

El alerta adquiere particular relevancia por el marcado contraste que presenta el pronóstico dentro de la propia provincia. Mientras para gran parte de Catamarca se anticipa un clima caluroso con máxima de 30 grados, los sectores ubicados en la Cordillera enfrentarán condiciones completamente diferentes, con nevadas y acumulación de nieve.

Se esperan hasta 70 centímetros de nieve

Uno de los principales datos incluidos en el informe meteorológico es el volumen de nieve que podría acumularse en las zonas alcanzadas por el alerta. El SMN prevé valores totales de nieve acumulada de entre 30 y 70 centímetros, aunque advierte que estas cantidades pueden ser superadas de forma local.

La previsión muestra que no se trataría de una presencia de nieve meramente ocasional o de escasa magnitud, sino de un fenómeno capaz de dejar una acumulación significativa en determinados puntos de la Cordillera. La diferencia entre los valores previstos responde a las características particulares que puede presentar el fenómeno dentro del área afectada.

El fenómeno se intensificará durante la noche

Según la información proporcionada por el Servicio Meteorológico Nacional, el momento señalado para el impacto de las nevadas será la noche de este viernes. La previsión temporal permite identificar ese período como el tramo de la jornada en el que las condiciones meteorológicas adversas tendrán incidencia sobre las áreas cordilleranas mencionadas.

La estimación de entre 30 y 70 centímetros de nieve acumulada, además de la posibilidad de que esos valores sean superados localmente, constituye el dato central del alerta. De este modo, el pronóstico combina una delimitación geográfica precisa con una estimación concreta de la magnitud que podría alcanzar la acumulación.