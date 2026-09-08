Alerta Amarilla: la puna de Catamarca enfrenta jornadas con fuertes ráfagas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una Alerta Amarilla por fuertes vientos que alcanza a diferentes sectores de Catamarca durante este martes, miércoles y jueves. El fenómeno presenta características diferentes de acuerdo con las áreas involucradas, aunque en todos los casos se trata de condiciones que pueden generar dificultades y requieren especial atención.

La advertencia comprende, por un lado, a la zona montañosa de Andalgalá y Santa María, donde se prevé la presencia de viento Zonda. Por otro, durante este martes también se encuentran bajo alerta sectores de la puna de Tinogasta, Antofagasta de la Sierra, Belén y Santa María.

De esta manera, el mapa de advertencias abarca tanto sectores montañosos como áreas de puna, con registros de viento que pueden alcanzar velocidades importantes y ráfagas particularmente intensas en las zonas más elevadas.

Viento Zonda en Andalgalá y Santa María

En la zona montañosa de Andalgalá y Santa María, el área puede verse afectada por viento Zonda, con velocidades previstas de entre 30 y 50 kilómetros por hora. Sin embargo, las condiciones pueden intensificarse mediante ráfagas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora.

El fenómeno no se limita únicamente a la presencia de viento fuerte. Entre las condiciones asociadas al Zonda se encuentran una serie de cambios que pueden presentarse de manera repentina, especialmente vinculados con la visibilidad, las temperaturas y la humedad del ambiente.

Según la información del alerta, este fenómeno puede provocar:

Reducción de la visibilidad.

Un repentino aumento de las temperaturas.

Condiciones muy secas.

Vientos con velocidades de entre 30 y 50 km/h.

Ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h.

La combinación de estos factores configura el escenario previsto para las zonas montañosas señaladas de Andalgalá y Santa María durante el período comprendido por la advertencia.

La puna también permanece bajo alerta

La situación meteorológica se extiende además a diferentes sectores de la puna catamarqueña. Durante este martes, se encuentran bajo alerta la zona de puna de Tinogasta, Antofagasta de la Sierra, Belén y Santa María.

En este caso, las condiciones previstas presentan registros de viento superiores a los indicados para el área montañosa afectada por el Zonda. La advertencia señala que el área cordillerana será afectada por vientos del sector oeste, con velocidades que se ubicarán entre los 50 y 70 kilómetros por hora.

A su vez, la intensidad puede incrementarse considerablemente en los niveles más altos, donde las ráfagas podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora.

Alerta para martes, miércoles y jueves

El Alerta Amarilla por fuertes vientos fue emitido para martes, miércoles y jueves, por lo que el fenómeno tendrá una presencia extendida durante tres jornadas en los sectores alcanzados por la advertencia.

La información disponible establece áreas específicas y valores de velocidad y ráfagas para cada sector. En la zona montañosa de Andalgalá y Santa María, el viento Zonda podría alcanzar ráfagas de 70 km/h, mientras que en el área cordillerana de la puna las ráfagas podrían llegar a los 100 km/h en los niveles más altos.