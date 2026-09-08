¿Cómo va a estar el clima este martes en Catamarca?

Este martes el clima estará marcado por un cielo con diferentes condiciones de nubosidad y viento predominante del sector Norte. La temperatura oscilará entre los 9 grados durante la madrugada y los 23 grados previstos para la tarde, según el Servicio Meteorológico Nacional.

¿Cómo va a arrancar el día?

Durante la madrugada, el cielo se presentará despejado y la temperatura fue de 8 grados. El viento ya marcó presente con velocidades de entre 23 y 31 km/h. Con el comienzo de la mañana, el cielo pasará a estar parcialmente nublado y la temperatura ascenderá hasta los 12 grados.

El viento continuará soplando desde el mismo sector y con la misma intensidad de la hora anterior. Sin embargo, este será el período de mayor intensidad del viento previsto para el día, ya que se esperan ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

La tarde de primaverita

Durante la tarde, el termómetro alcanzará el máximo previsto para este martes: 23 grados. El cielo continuará parcialmente nublado, mientras que el viento mantendrá su dirección predominante del norte.

La noche cerrará con 19 grados

Para la noche, el cielo permanecerá parcialmente nublado y la temperatura descenderá hasta los 17 grados. El viento seguirá soplando desde el mismo sector y con la misma intensidad.

En síntesis, Catamarca tendrá este martes una jornada sin lluvias, con cielo despejado durante la madrugada y parcialmente nublado durante el resto del día. La temperatura irá en ascenso desde los 8 grados iniciales hasta alcanzar los 24 grados por la tarde, mientras que el viento del norte se mantendrá durante toda la jornada, con ráfagas de hasta 50 km/h durante la mañana.

