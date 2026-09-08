Argentina detectó los primeros tres casos de BA.3.2 de COVID: qué se sabe sobre la nueva variante

Argentina confirmó la detección de los primeros tres casos del linaje BA.3.2 del SARS-CoV-2, una variante que permanece bajo monitoreo a nivel internacional y que acaba de incorporarse al seguimiento epidemiológico local. Los casos fueron identificados en residentes de la Provincia de Buenos Aires mediante el sistema de vigilancia genómica desarrollado por la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Carlos Malbrán (ANLIS Malbrán).

La confirmación fue incluida en el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) correspondiente a la semana epidemiológica 34, documento en el que se evaluó el comportamiento de este sublinaje y su situación sanitaria. De acuerdo con el informe oficial, BA.3.2 no representa por ahora un riesgo adicional sustancial para la salud.

El hallazgo, sin embargo, llevó a remarcar la necesidad de mantener la vigilancia virológica y epidemiológica, junto con el seguimiento de los indicadores vinculados con la gravedad de los cuadros. La detección de los tres casos se produjo a partir del análisis de muestras correspondientes a varios meses de 2026.

Tres casos identificados mediante vigilancia genómica

Las muestras analizadas por ANLIS Malbrán corresponden al período comprendido entre el 26 de abril y el 18 de julio de 2026. Durante ese lapso fueron secuenciados 21 genomas, de los cuales tres, equivalentes al 14%, resultaron positivos para el linaje BA.3.2.

Los casos corresponden a residentes de la Provincia de Buenos Aires. El BEN indicó que uno de los pacientes requirió internación debido a comorbilidades previas, aunque aclaró que todos los afectados evolucionaron favorablemente.

El dato sobre la evolución clínica forma parte de la evaluación realizada por el organismo sanitario y se incorpora al análisis de la nueva detección dentro del país. En paralelo, el boletín insistió en la necesidad de sostener el seguimiento de la circulación del virus y de sus diferentes linajes.

Una variante identificada por primera vez en Sudáfrica

Según precisó el Boletín Epidemiológico Nacional, BA.3.2 fue detectada por primera vez en Sudáfrica en noviembre de 2024. Se trata de un sublinaje descendiente de Ómicron BA.3 y fue clasificado a nivel mundial como Variante Bajo Monitoreo (VUM).

Antes de su detección en Argentina, dentro de la Región de las Américas ya se habían registrado casos en Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Costa Rica y Guyana Francesa. El BEN señaló, además, que hasta ese momento no se habían encontrado reportes de detección de BA.3.2 en la región de Sudamérica.

El recorrido internacional de la variante fue incorporado por el boletín para contextualizar la aparición de los primeros casos argentinos y mostrar la evolución de su circulación en diferentes regiones del mundo.

El avance de BA.3.2 durante 2025

El informe oficial indicó que, hacia fines de 2025, BA.3.2 había mostrado un incremento de su detección global, aunque con una distribución geográfica heterogénea. Durante los primeros meses de 2026, la presencia de la variante se extendió a múltiples países y llegó a representar proporciones cercanas al 20% de las secuencias notificadas a nivel global durante las semanas 4 y 5, aunque con diferencias entre los distintos países.

Hasta febrero de 2026, BA.3.2 había sido identificada en al menos 23 países de África, Asia, Europa, América del Norte y Oceanía.

Entre los países mencionados en el BEN se encuentran:

Sudáfrica.

Mozambique.

Países Bajos.

Alemania.

Estados Unidos.

Reino Unido.

Australia.

Bélgica.

Canadá.

China, en Hong Kong.

República Checa.

Francia.

Italia.

Luxemburgo.

Nueva Zelanda.

Noruega.

Irlanda.

Singapur.

Corea del Sur.

Eslovenia.

España.

Suecia.

Dinamarca.

Posteriormente, el texto del boletín añadió registros de Canadá, Puerto Rico, Costa Rica y Guyana Francesa.

La proporción global cayó entre junio y julio

La evolución de la circulación internacional también mostró cambios durante el invierno de 2026. En el período comprendido entre el 14 de junio y el 12 de julio de 2026, BA.3.2 continuó clasificada como Variante Bajo Monitoreo (VUM).

Sin embargo, la proporción global de esta variante entre las secuencias notificadas presentó una disminución. El BEN detalló que pasó del 15,1% en la semana que finalizó el 14 de junio al 6,45% en la semana que finalizó el 12 de julio. En las semanas intermedias se registraron los siguientes valores:

21 de junio: 11%.

11%. 28 de junio: 13%.

13%. 5 de julio: 10,3%.

10,3%. 12 de julio: 6,45%.

Esta evolución forma parte de los elementos utilizados para realizar el seguimiento de la variante a escala internacional y contextualizar su detección en Argentina.

Qué evaluación existe sobre la gravedad de BA.3.2

El riesgo asociado con la nueva variante también fue abordado a partir de una evaluación de Kyle B. Enfield, profesor asociado de Medicina de la Universidad de Virginia, citada en The Conversation. El especialista explicó su preocupación por el seguimiento de las nuevas variantes a partir de su experiencia como médico especializado en neumología y cuidados intensivos, especialmente por la atención de pacientes con alto riesgo de desarrollar COVID-19 grave debido a enfermedades pulmonares crónicas, además de personas con COVID persistente.

Enfield sostuvo que, hasta el momento, no existen indicios de que BA.3.2, apodada Cicada, sea más peligrosa o provoque una enfermedad más grave que las variantes que circulaban durante el invierno de 2025-26.

El académico también señaló que el primer caso detectado en Estados Unidos correspondió a un viajero que ingresó al país en junio de 2025. Desde entonces, según explicó, la variante fue identificada tanto en pacientes como en sistemas de aguas residuales de 29 estados.

El papel de las aguas residuales y la vigilancia genómica

Enfield destacó el monitoreo de aguas residuales como uno de los mejores métodos tempranos para detectar cambios en las cepas del virus. Al mismo tiempo, advirtió que la cantidad de estados que envían estos datos a los CDC disminuyó desde alrededor de 2022, después de que pasara el punto más alto de la pandemia.

El especialista también explicó que los virus cambian con el tiempo y que el SARS-CoV-2 responsable de la COVID-19 lo hace con rapidez. Cada vez que el virus se replica dentro de una célula, su material genético puede mutar.

La mayoría de esos cambios desaparece, pero ocasionalmente alguno puede proporcionar al virus una ventaja frente a otras variantes y favorecer su propagación. Enfield señaló además que estos cambios pueden dificultar el reconocimiento del virus por parte del sistema inmunitario.

Argentina mantiene el monitoreo

La detección de los primeros tres casos de BA.3.2 en Argentina pone en primer plano la capacidad de vigilancia genómica del país, según destacó el propio Boletín Epidemiológico Nacional.

El documento remarcó la importancia de continuar con la caracterización genómica del SARS-CoV-2 para identificar la introducción de nuevas variantes y observar su comportamiento en aspectos como la transmisibilidad, la severidad y el posible impacto de las medidas de prevención y control.

En ese escenario, los tres casos argentinos fueron incorporados al seguimiento local de los diferentes linajes del virus. La evolución favorable de los pacientes, la ausencia de indicios de una mayor gravedad y la clasificación de BA.3.2 como Variante Bajo Monitoreo forman parte del cuadro actual.

Así, el hallazgo no fue presentado por las autoridades como una señal de un riesgo sanitario adicional sustancial, pero sí como un nuevo elemento que requiere vigilancia virológica, epidemiológica y de los indicadores de gravedad. El seguimiento permitirá observar cómo continúa evolucionando el linaje y cuál es su comportamiento dentro de la circulación del SARS-CoV-2 en Argentina.