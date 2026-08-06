Alerta Amarilla en toda Catamarca: prevén ráfagas de hasta 100 km/h

Catamarca se encuentra comprendida dentro de una Alerta Amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este jueves, en el marco de un amplio sistema que abarca gran parte del territorio nacional. La advertencia meteorológica incluye a todo el Centro, Cuyo, el Noroeste Argentino (NOA) y el Noreste Argentino (NEA), donde se esperan condiciones de viento que podrían adquirir intensidad significativa durante distintas franjas de la jornada.

En el caso de nuestra provincia, el fenómeno tendrá características diferentes según la región afectada. Mientras la zona cordillerana experimentará vientos provenientes del oeste con velocidades elevadas, el centro y el sur provincial serán alcanzados por viento del sector sur durante la tarde.

La zona cordillerana registrará las ráfagas más intensas

El informe del SMN indica que el sector cordillerano de Catamarca será una de las áreas donde se presentarán las condiciones más intensas previstas por la alerta. En esta región se esperan vientos del sector Oeste con velocidades sostenidas que oscilarán entre 60 y 80 kilómetros por hora, acompañados por ráfagas que pueden alcanzar los 100 kilómetros por hora, especialmente en los niveles más altos.

De acuerdo con el pronóstico, el período de mayor impacto se desarrollará entre la mañana y la tarde de este jueves, cuando las condiciones de viento alcancen su mayor intensidad. La advertencia pone el foco en el comportamiento del viento en los sectores de mayor altitud, donde las ráfagas previstas podrían alcanzar los valores máximos señalados por el organismo meteorológico.

Centro y sur provincial también bajo advertencia

La Alerta Amarilla también comprende una amplia franja del territorio provincial correspondiente al centro y sur de Catamarca. En esta zona se prevé la presencia de vientos del sector Sur, con velocidades sostenidas de entre 40 y 55 kilómetros por hora, acompañadas por ráfagas que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora.

El informe precisa que el impacto del fenómeno, en este caso, se registrará durante la tarde del jueves, período en el cual se espera la mayor intensidad del viento para estas localidades.

Los departamentos alcanzados por la advertencia son:

Ambato.

Ancasti.

Capayán.

Capital.

El Alto.

Fray Mamerto Esquiú.

La Paz.

Paclín.

Santa Rosa.

Valle Viejo.

Zona serrana de Pomán.

En todos estos sectores, el viento del sur será el fenómeno predominante durante la tarde, conforme al pronóstico emitido para la provincia.

Diferencias según cada región

El detalle del pronóstico establece una diferencia clara entre las condiciones previstas para la cordillera y las esperadas en el centro y sur provincial. En la zona cordillerana, el fenómeno estará caracterizado por vientos del sector Oeste, con velocidades superiores y ráfagas que podrían llegar hasta los 100 km/h, concentrándose principalmente entre la mañana y la tarde.

En cambio, para el centro y sur de Catamarca, el viento llegará desde el sector Sur, con intensidades de entre 40 y 55 km/h y ráfagas de hasta 70 km/h, cuyo momento de mayor impacto se prevé para la tarde del jueves. De esta manera, el SMN mantiene vigente la Alerta Amarilla para toda la provincia, diferenciando la intensidad y el horario del fenómeno según la ubicación geográfica de cada región.

La advertencia del Servicio Meteorológico Nacional mantiene bajo Alerta Amarilla a toda Catamarca para este jueves, con un escenario dominado por vientos intensos que afectarán tanto a la cordillera como al centro y sur de la provincia. Mientras que en las áreas cordilleranas las ráfagas podrían alcanzar los 100 km/h, en los departamentos del centro y sur se esperan ráfagas de hasta 70 km/h, con el mayor impacto previsto entre la mañana y la tarde, según cada región.

