Esquiú fue homenajeado en el Congreso de la Nación en el marco del Bicentenario de su natalicio

En el contexto del Bicentenario del natalicio del Beato Mamerto Esquiú, el martes 6 de octubre se llevó a cabo un homenaje al ilustre catamarqueño y Orador de la Constitución en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso de la Nación Argentina.

La ceremonia, denominada "La Palabra del Beato", fue convocada por los diputados nacionales por Catamarca Sebastián Nóblega, Claudia Palladino y Fernando Monguillot, junto con la diputada nacional con mandato cumplido Silvana Ginocchio.

La jornada contó con la presencia del gobernador de la Provincia de Catamarca, Lic. Raúl Jalil, el vicegobernador Ing. Rubén Dusso, además de otras autoridades que participaron de esta actividad especial destinada a recuperar y poner en valor diferentes aspectos de la figura de Esquiú.

La propuesta se desarrolló durante la tarde y tuvo como primer momento la apertura institucional y bienvenida a cargo de los diputados nacionales por Catamarca, quienes dieron inicio formal al homenaje.

Un documental sobre el legado del Beato

Como parte de las actividades previstas, se proyectó el documental SER ESENCIAL: "Esquiú, el milagro de la unión", con la intervención de Walter Peña, autor y productor de la obra.

La producción audiovisual fue seguida por las palabras de Martín Cuiñas y Néstor Atilio Colombo, integrantes de la Fraternidad San Maximiliano Kolbe, de la Orden Franciscana Seglar, quienes realizaron una breve intervención en el marco del homenaje. La actividad permitió así articular diferentes miradas sobre la figura del Beato, combinando la producción audiovisual con los aportes provenientes del ámbito religioso, académico e histórico.

Los Congresos Académicos

Uno de los momentos centrales de la jornada estuvo vinculado con los aportes académicos desarrollados alrededor de la vida y la obra de Esquiú. En primer término, el P. Oscar Tapia realizó la presentación de los libros correspondientes a los dos Congresos Académicos Beato Esquiú que se llevaron a cabo en los últimos años. El primero tuvo lugar en Catamarca, en 2024, mientras que el segundo se desarrolló en Córdoba, en 2025.

Posteriormente, Fray Pablo Reartes se refirió a dos artículos de su autoría publicados en los libros de esos Congresos Académicos. Sus trabajos abordan diferentes dimensiones de la trayectoria de Esquiú, entre ellas sus escritos y su espiritualidad, además de su viaje a Bolivia, donde permaneció durante 13 años.

La exposición también contempló los múltiples oficios que Esquiú desempeñó tanto en el ámbito eclesiástico como civil, así como su búsqueda de una vida radical evangélica. En ese marco, Fray Pablo destacó que la figura de Esquiú ya cruzó los límites de Catamarca. Como muestra de esa expansión, señaló que en la Comisión Provincial de Canonización se reciben pedidos de libros, folletos, reliquias de tercer grado y estampas provenientes de distintos lugares del mundo.

Entre los países mencionados se encuentran:

Filipinas.

Italia.

España.

México.

Colombia.

Estados Unidos.

Perú.

Bolivia.

Canadá.

Guyana.

Otros lugares del mundo.

La referencia generó el aplauso del público presente. Fray Pablo también señaló la importancia de que Esquiú sea conocido a nivel mundial dentro del proceso correspondiente a la Causa de Canonización.

Genealogía, guerras fratricidas y búsqueda de la unidad

La jornada continuó con una mirada histórica y social sobre la vida del Beato. El Mgter. Marcelo Gershani Oviedo abordó la genealogía de la familia Esquiú y Medina, aportando elementos vinculados con los antecedentes familiares del ilustre catamarqueño.

A continuación, el Mgter. Mario Vera se refirió al contexto social en el que vivió el Beato Esquiú, con especial atención a las guerras fratricidas que atravesaron aquel período y a la búsqueda de la unidad que Esquiú expresó a través de sus sermones.

De esta manera, el homenaje incorporó no solamente aspectos vinculados con su dimensión religiosa, sino también elementos históricos y sociales destinados a comprender el contexto en el que desarrolló su pensamiento y su prédica. La referencia a sus sermones y a la búsqueda de la unidad permitió recuperar una de las dimensiones centrales abordadas durante la jornada: la relación entre la palabra de Esquiú y el escenario histórico en el que le tocó vivir.

Música para cerrar el homenaje

El encuentro tuvo finalmente un cierre artístico y musical a cargo del bandoneonista Kaly Barrionuevo y el grupo "Melodías de Marte".

La propuesta musical incluyó la interpretación de "Del Suncho a la Gloria" y "Paisaje de Catamarca", incorporando al homenaje una expresión artística vinculada con la identidad catamarqueña. El cierre permitió completar una jornada que combinó historia, investigación académica, espiritualidad, producción audiovisual y música, en torno a la figura del Beato Mamerto Esquiú y su legado.

Distinciones de la Cámara de Diputados

Como última instancia de la ceremonia, se realizó la entrega de distinciones de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina a quienes participaron como expositores durante el homenaje.

Las distinciones fueron recibidas por:

P. Oscar Tapia .

. Fray Pablo Reartes .

. Mgter. Marcelo Gershani Oviedo .

. Mgter. Mario Vera.

La actividad desarrollada bajo el nombre "La Palabra del Beato" quedó así integrada al marco de las celebraciones por el Bicentenario del natalicio de Mamerto Esquiú, reuniendo en el Congreso de la Nación distintas aproximaciones a su trayectoria, sus escritos, su espiritualidad, su contexto histórico, su genealogía y la proyección de su figura más allá de Catamarca.

El homenaje también puso en escena el trabajo académico producido en torno a los Congresos Académicos Beato Esquiú de 2024 y 2025, junto con las acciones vinculadas con su Causa de Canonización y la circulación internacional de materiales relacionados con su figura. De este modo, la jornada en el Salón de los Pasos Perdidos presentó una mirada amplia sobre el legado de quien es reconocido como el Orador de la Constitución, a través de la palabra institucional, la investigación, la espiritualidad, la historia y la expresión artística.

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