Transporte retiró de circulación cuatro unidades de la línea 104

La Secretaría de Transporte de la Provincia, a través de sus equipos de inspección y fiscalización, retiró de circulación este miércoles 7 de octubre de 2026 cuatro unidades de la línea 104, operada por la empresa El Nene S.R.L., luego de constatar un desgaste excesivo en la banda de rodamiento de sus cubiertas.

La decisión fue adoptada de manera inmediata a partir de las condiciones observadas en los vehículos. De acuerdo con lo informado por el organismo, el estado de los neumáticos constituye una cuestión directamente vinculada con la seguridad del servicio, debido a que unas cubiertas con un desgaste excesivo pueden afectar las condiciones necesarias para la circulación de las unidades.

La medida alcanza a cuatro unidades de la línea 104 y tiene carácter preventivo. Los vehículos permanecerán desafectados del servicio hasta que se produzca el reemplazo de las cubiertas y la Secretaría de Transporte pueda constatar que los nuevos neumáticos se encuentran en condiciones óptimas para volver a circular.

El desgaste de las cubiertas

Desde la Secretaría de Transporte se remarcó la importancia que tiene el estado de las cubiertas para garantizar condiciones adecuadas de seguridad en el transporte de pasajeros. Según la información oficial, el desgaste excesivo de la banda de rodamiento reduce la adherencia de los neumáticos y aumenta la distancia de frenado. A esto se suma una mayor probabilidad de que se produzcan roturas.

El organismo señaló que estas condiciones representan un riesgo directo para la seguridad de los pasajeros, los conductores y terceros que circulan por la vía pública.

Por este motivo, la constatación realizada durante los controles derivó en la decisión de retirar inmediatamente las cuatro unidades del servicio, sin esperar a que se produzca una situación que pudiera comprometer la seguridad durante la prestación. La medida responde así a un criterio preventivo: impedir que continúen circulando unidades cuyas condiciones no resulten adecuadas para el transporte de pasajeros.

¿Cuándo volverán a circular?

Las cuatro unidades de la línea 104 permanecerán fuera de servicio hasta que El Nene S.R.L. reemplace las cubiertas por otras que se encuentren en condiciones óptimas.

Una vez realizado el cambio, la empresa deberá permitir que la Secretaría de Transporte verifique las nuevas condiciones antes de que los vehículos sean nuevamente habilitados para prestar el servicio. De esta manera, la desafectación no se limita al retiro preventivo de los colectivos, sino que contempla también una instancia posterior de fiscalización destinada a comprobar que el inconveniente detectado haya sido efectivamente solucionado.

Actas y actuaciones bajo la Ley 4906

Además de retirar las unidades de circulación, los equipos de inspección y fiscalización de la Secretaría de Transporte labraron las actas correspondientes.

Estas actuaciones seguirán su curso conforme a lo establecido por la Ley 4906, normativa de la cual la Secretaría de Transporte es autoridad de aplicación. La intervención contempla de esta manera tanto la medida preventiva sobre los cuatro vehículos como el procedimiento administrativo derivado de las condiciones detectadas durante la fiscalización.

La desafectación inmediata constituye una de las acciones adoptadas frente al estado de los neumáticos, mientras que las actas permitirán continuar con las actuaciones correspondientes en el marco de la legislación vigente mencionada por el organismo.

Revisarán el estado de toda la flota de la empresa

Como medida precautoria, la Secretaría de Transporte también informó que instruirá actuaciones administrativas para evaluar el estado de la totalidad de la flota de El Nene S.R.L.

El objetivo será verificar que el resto de las unidades de la empresa cumpla con las condiciones de seguridad necesarias para la prestación del servicio. La decisión de ampliar la evaluación surge después de la detección de los problemas en las cuatro unidades desafectadas y apunta a comprobar las condiciones generales de los vehículos que integran la flota.

La revisión permitirá verificar específicamente que las restantes unidades se encuentren en condiciones adecuadas para continuar prestando el servicio y que no presenten situaciones que puedan comprometer la seguridad de quienes utilizan el transporte, de los conductores o de terceros.