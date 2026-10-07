La UNCA presenta un nuevo Ciclo de Conciertos de Música Académica y Técnica

La Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA) invita a participar de una nueva presentación del Ciclo de Conciertos de Música Académica y Técnica UNCA 2026, una propuesta destinada a acercar expresiones artísticas y culturales a la comunidad.

En esta oportunidad, el ciclo tendrá como protagonista a Topoi Dúo, que presentará el espectáculo denominado "El Menjunje", una propuesta musical construida a partir del encuentro entre diferentes tradiciones, géneros y lenguajes sonoros.

La presentación se realizará el sábado 10 de octubre, a las 20 horas, en la Sala Calchaquí del Museo Adán Quiroga. La actividad tendrá entrada libre y gratuita, por lo que se plantea como una oportunidad para que la comunidad pueda participar de una nueva expresión artística vinculada con la programación cultural de la UNCA.

La propuesta forma parte de las actividades que la Universidad impulsa a través de su Secretaría de Extensión Universitaria, en el marco de una agenda que busca generar espacios de encuentro entre la institución y la comunidad mediante distintas manifestaciones artísticas y culturales.

"El Menjunje": un encuentro entre géneros y lenguajes

El espectáculo que presentará Topoi Dúo propone un particular cruzamiento de poéticas musicales, a partir de la combinación de distintos lenguajes y géneros. Entre los elementos que forman parte de la propuesta se encuentran el folklore latinoamericano y el jazz, dos tradiciones musicales que serán articuladas dentro de una misma experiencia artística. A esta combinación se suma la utilización de loopers en vivo, un recurso que permitirá intervenir en la construcción sonora durante la propia presentación.

De esta manera, "El Menjunje" se plantea como una propuesta centrada en la exploración de diferentes posibilidades musicales, integrando recursos y tradiciones diversas en una misma presentación.

El uso de loopers en vivo constituye, dentro de la propuesta, uno de los elementos que acompañan ese cruce de lenguajes. La construcción sonora se desarrolla así incorporando este recurso a la interpretación de los músicos, en una experiencia que busca explorar nuevas formas de encuentro entre diferentes expresiones musicales.

Ricardo Bujaldón y Federico Peludero

La presentación estará a cargo de Ricardo Bujaldón y Federico Peludero, integrantes de Topoi Dúo, quienes serán los responsables de llevar al escenario la propuesta de "El Menjunje".

Los músicos ofrecerán un espectáculo orientado a explorar nuevas formas de encuentro entre diferentes tradiciones y lenguajes musicales, tomando como punto de partida la combinación de folklore latinoamericano y jazz y sumando el uso de herramientas de construcción sonora en vivo. La participación de Bujaldón y Peludero se inscribe así en el objetivo de la propuesta de generar un espacio de exploración musical, donde distintas poéticas puedan encontrarse y dialogar a través de la interpretación.

El espectáculo propone, en ese sentido, una experiencia que no se limita a un único género, sino que articula distintas referencias musicales dentro de una misma presentación. La combinación de los elementos que forman parte de "El Menjunje" constituye el eje central de esta nueva presentación del ciclo.

Una propuesta abierta a la comunidad

El Ciclo de Conciertos de Música Académica y Técnica UNCA 2026 forma parte de las propuestas impulsadas por la Secretaría de Extensión Universitaria con el propósito de promover el acceso a expresiones artísticas y culturales.

La iniciativa también busca generar espacios de encuentro entre la Universidad y la comunidad, vinculando la actividad universitaria con propuestas abiertas al público.

En este marco, la presentación de Topoi Dúo en la Sala Calchaquí del Museo Adán Quiroga se incorpora a la programación del ciclo con una propuesta que reúne música, exploración sonora y el diálogo entre diferentes géneros.