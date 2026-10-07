Abrió oficialmente la 18ª Feria del Libro de Catamarca en el Predio Ferial

La 18ª Feria Provincial del Libro abrió sus puertas este miércoles 7 de octubre con un colorido acto de apertura desarrollado en el salón Peregrina Zárate del Predio Ferial Catamarca, donde ya se encuentran instalados los casi 70 stands editoriales, libreros e institucionales que conforman el espacio central de la feria.

La apertura contó con la participación de autoridades provinciales y municipales, escritores y representantes de distintas instituciones culturales, en el inicio de una programación que se extenderá hasta el domingo 11 de octubre.

La ministra de Cultura, Turismo y Deporte, Daiana Roldán, junto al intendente de la Capital, Gustavo Saadi; la secretaria de Gestión Cultural, Laura Maubecín; y la directora de Bibliotecas y Archivo, Valeria Valdez, dieron inicio formal a esta nueva edición. Durante el acto, las autoridades destacaron la importancia de la Feria como espacio de encuentro cultural y remarcaron que, en coincidencia con el Ponchito, el Predio Ferial ofrece durante toda la semana una agenda amplia de actividades.

Una inversión cultural

Durante la apertura, la ministra Daiana Roldán destacó que la realización tanto de la Feria del Libro como del Ponchito fue posible a partir de la recaudación obtenida en la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.

La funcionaria puso el acento en la posibilidad de que un acontecimiento cultural de esa magnitud, que además constituye un producto turístico, permita generar y sostener nuevas propuestas culturales durante el resto del año. "Que un evento cultural de esa magnitud que además es un producto turístico pueda dar vida a otros eventos culturales a lo largo del año nos llena de orgullo. Nada de lo que sucede es magia ni un gasto, es planificación y es inversión", destacó Roldán.

La definición vinculó de esta manera la realización de la Feria del Libro con una planificación que busca que los recursos obtenidos a través de un gran evento cultural puedan contribuir al desarrollo de otras actividades a lo largo del calendario provincial.

La apertura también puso en evidencia la articulación entre distintas áreas de la gestión cultural y la presencia de propuestas destinadas a públicos diversos, con actividades que se desarrollarán simultáneamente en diferentes espacios del Predio Ferial.

El apoyo al sector editorial y la presencia de Chile

La secretaria de Gestión Cultural, Laura Maubecín, resaltó el lugar que ocupan la Feria del Libro y el Ponchito dentro del calendario cultural de la provincia.

En ese sentido, destacó que la realización de este tipo de eventos representa también un apoyo al sector editorial en tiempos difíciles, poniendo en valor la posibilidad de generar un espacio de encuentro y circulación para escritores, editoriales y libreros. Maubecín agradeció además la participación, en esta edición, de poetas y una biblioteca de Chile, provenientes de la región de Atacama, quienes forman parte de los stands que integran la Feria.

La funcionaria expresó además un deseo de crecimiento y consolidación para la propuesta cultural.

"Que la trama de esta feria sea cada vez más potente y siga creciendo para permitirnos proyectarnos como provincia", auguró. La presencia de representantes de la región chilena de Atacama se incorpora así a una programación que, además de reunir a autores y propuestas de Catamarca, incluye invitados y producciones provenientes de distintos lugares.

"De la idea a la palabra": el sentido de la edición

Por su parte, la directora de Bibliotecas y Archivo, Valeria Valdez, retomó durante el acto el lema elegido para esta edición: "De la idea a la palabra: los recorridos de la expresión".

Valdez señaló que la consigna propone reflexionar sobre el proceso que transforma el pensamiento y la imaginación en expresiones capaces de ser compartidas. "Nos invita a pensar en el camino extraordinario que convierte el pensamiento en encuentro, la imaginación en relato y la experiencia individual en patrimonio colectivo", expresó.

A partir de esa idea, invitó a recorrer la Feria como un espacio de encuentro y reflexión, especialmente en un contexto en el que la inmediatez ocupa un lugar central en la vida cotidiana. "En tiempos en que la inmediatez parece imponerse, el libro continúa siendo una espacio de pausa, reflexión y libertad. Toda palabra cuando es compartida tiene el poder de acercarnos, de enseñarnos y de construir un futuro en común", sostuvo.

El concepto atraviesa así la propuesta de esta edición, que busca reunir libros, autores, lectores, artistas y distintas expresiones culturales en un mismo espacio.

Una apertura inspirada en "Alicia en el país de las maravillas"

El acto inaugural tuvo además una puesta artística emotiva y colorida, inspirada en el lema de la Feria y construida a partir del universo narrativo de Lewis Carroll y su obra "Alicia en el país de las maravillas".

La propuesta invitó al público a ingresar simbólicamente en un mundo onírico a través de un cuadro artístico presentado por el elenco de Music Boulevard del Instituto Rubinstein. La presentación estuvo dirigida por la profesora Claudia Morales y contó con la participación del personaje del Sombrerero Loco, interpretado por Hugo Martínez.

La elección del universo narrativo de Carroll permitió articular la puesta artística con el concepto central de esta edición de la Feria, tomando como punto de partida la imaginación y los recorridos que permiten transformar una idea en una expresión compartida. Durante el acto también se produjo un reconocimiento institucional al evento. Las autoridades de Cultura recibieron de parte de las dos cámaras legislativas y del Concejo Deliberante capitalino las respectivas declaratorias de interés legislativo, cultural y educativo sobre la Feria.

Una programación con autores y artistas invitados

La Feria del Libro se extenderá durante cinco días, hasta el domingo 11 de octubre, con una programación que reúne autores y artistas invitados, además de escritores de Catamarca y representantes de otros lugares.

Entre los nombres incluidos en la agenda se encuentran:

Rep.

Sofía Calvo.

Manuel Cantón.

Gabriela Exilart.

Pedro Saborido.

Teresa Parodi.

Eugenia Zicavo.

Santiago Siri.

Fabiana Cantilo.

La programación contempla también la presentación de libros de autores catamarqueños y la participación de escritores provenientes de Chile, República Dominicana, Córdoba y Buenos Aires. De esta manera, el encuentro combina la producción literaria local con la presencia de autores y propuestas provenientes de otros puntos, ampliando el intercambio dentro del espacio de la Feria.

Un espacio especial para las infancias

Los más chicos también cuentan con un lugar especialmente preparado dentro de la programación. Se trata del Espacio Infantil, diseñado para acercar a las infancias a la lectura, los libros y el arte.

Durante todos los días de la Feria se desarrollarán allí diferentes actividades destinadas a ese público. La propuesta incluye:

Talleres.

Espectáculos de narración oral.

Música.

Juegos.

Libros para tocar, leer y conocer.

El espacio propone así un acercamiento a la literatura y a las expresiones artísticas a través de actividades pensadas especialmente para las infancias.

Teatro, música, cultura pop y nuevos lenguajes

Otro de los puntos centrales de la programación estará ubicado en La Pérgola, escenario que reunirá propuestas de teatro, música y cultura pop.

En ese mismo espacio se desarrollará simultáneamente el Festival de Compositores de Catamarca Brea y la convención Vadercon, dedicada a la historieta, el manga, el cómic y el animé. La presencia de estas propuestas amplía el perfil de la Feria y suma expresiones vinculadas con diferentes lenguajes culturales, en una programación que busca reunir públicos y disciplinas diversas.

Junto a La Pérgola estará ubicado el Espacio Talleres, donde se concentrará una oferta de actividades destinadas a distintas edades y gustos. Entre las propuestas se encuentran talleres de:

Cómic.

Dibujo.

Poesía.

Literatura en inglés.

Origami.

Animación.

Guión.

Días y horarios para visitar la Feria

La 18ª Feria Provincial del Libro podrá visitarse hasta el domingo 11 de octubre en el Predio Ferial Catamarca, con entrada libre y gratuita. Los horarios establecidos son:

Miércoles a viernes: de 9 a 13 y de 15 a 22 horas.

de 9 a 13 y de 15 a 22 horas. Sábado y domingo: de 15 a 22 horas.

de 15 a 22 horas. Duración: hasta el domingo 11 de octubre.

hasta el domingo 11 de octubre. Lugar: Predio Ferial Catamarca.

Predio Ferial Catamarca. Entrada: libre y gratuita.

La programación completa puede consultarse en el sitio web oficial de la Feria del Libro: feriadellibro.catamarca.gob.ar

Con casi 70 stands, invitados de distintas procedencias, autores catamarqueños, espacios para las infancias, talleres, música, teatro, cultura pop y propuestas vinculadas con nuevos lenguajes, la Feria abrió sus puertas bajo una consigna que busca recuperar el valor de la palabra compartida. Durante cinco días, el Predio Ferial será escenario de un encuentro que combina lectura, imaginación, expresión artística y participación cultural, con el libro como punto de partida para construir nuevos espacios de reflexión y encuentro.