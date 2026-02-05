  • Dólar
  • BNA $1415 ~ $1465
  • BLUE $1435 ~ $1455
  • TURISTA $1839.5 ~ $1839.5

28 C ° ST 29.67 °

Unión Radio 91.3 en vivo

Alerta amarilla por tormentas en Catamarca: rige hasta la mañana del viernes

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por tormentas fuertes a severas, con lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo en gran parte de la provincia.

5 Febrero de 2026 08.42

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas que afecta a gran parte de la provincia de Catamarca durante la tarde y noche de este jueves, y se extenderá hasta la mañana del viernes.

La advertencia alcanza a los departamentos Ambato, Ancasti, Capayán, Capital, El Alto, Fray Mamerto Esquiú, La Paz, Paclín, Santa Rosa, Valle Viejo, Pomán, Tinogasta, Belén, Santa María y Andalgalá.

Según el informe oficial, el área será afectada por tormentas localmente fuertes o severas, que podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo, intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y fuertes ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora.

Además, se prevén valores de precipitación acumulada de entre 30 y 50 milímetros, con la posibilidad de que esos registros sean superados de manera puntual en algunas zonas.

Tags
alerta amarilla Catamarca Tormenta

MÁS LEIDAS

Seguí leyendo también