Alerta amarilla por tormentas en Catamarca: rige hasta la mañana del viernes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas que afecta a gran parte de la provincia de Catamarca durante la tarde y noche de este jueves, y se extenderá hasta la mañana del viernes.

La advertencia alcanza a los departamentos Ambato, Ancasti, Capayán, Capital, El Alto, Fray Mamerto Esquiú, La Paz, Paclín, Santa Rosa, Valle Viejo, Pomán, Tinogasta, Belén, Santa María y Andalgalá.

Según el informe oficial, el área será afectada por tormentas localmente fuertes o severas, que podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo, intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y fuertes ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora.

Además, se prevén valores de precipitación acumulada de entre 30 y 50 milímetros, con la posibilidad de que esos registros sean superados de manera puntual en algunas zonas.