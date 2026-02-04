Tensión en el Congreso: detuvieron al padre "Paco" Olveira en la marcha de jubilados

Las inmediaciones del Congreso de la Nación se convirtieron nuevamente en el epicentro de incidentes este miércoles. Durante la tradicional marcha que realizan los jubilados, se desataron enfrentamientos entre manifestantes y efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA), quienes encabezaron un operativo de seguridad para contener la movilización.

En medio del forcejeo y los disturbios, el momento de mayor fricción culminó con la detención de Francisco "Paco" Olveira, integrante del grupo de Curas en Acción por los Pobres.

El sacerdote fue interceptado por las fuerzas de seguridad bajo la acusación de supuesta "resistencia a la autoridad". El procedimiento generó un clima de extrema tensión, agravado por la presencia de una gran cantidad de manifestantes que repudiaron la acción policial en el lugar.

Intervención de legisladores y resolución judicial

Inmediatamente después de ser demorado, Olveira fue rodeado por un grupo de diputados de Unión por la Patria, quienes escoltaron al sacerdote hasta el móvil policial para garantizar su seguridad y documentar el hecho. Entre los legisladores presentes se encontraban:

Paula Penacca

Jorge Taiana

Teresa García

Lorena Pokoik

Eduardo Valdés

Los parlamentarios utilizaron sus dispositivos móviles para grabar el accionar de la PFA y presentar las pruebas ante las autoridades correspondientes. Tras analizar el material fílmico aportado por los legisladores y los periodistas que cubrían la marcha, el fiscal Horacio Peix decidió dejar sin efecto la medida, permitiendo que el sacerdote recuperara su libertad minutos más tarde.

Denuncia de malestar social y antecedentes

Tras salir del móvil policial, el padre "Paco" Olveira se reincorporó a la columna de manifestantes y brindó declaraciones sobre lo sucedido. El referente social fue tajante al afirmar que existe un "ensañamiento con los jubilados", argumentando que este sector representa la "punta del iceberg" de un descontento generalizado en el país.

Este episodio no representa la primera vez que el sacerdote se ve involucrado en una situación de esta índole; cabe recordar que el pasado 12 de noviembre ya había protagonizado una detención similar en el mismo contexto de protesta, lo que marca una escalada en la conflictividad durante las manifestaciones frente al Palacio Legislativo.