Cuáles son los 5 elementos que PAMI entrega sin costo a los jubilados de Catamarca

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) confirmó que a partir de enero de 2026 continuará y ampliará la provisión gratuita de cinco productos esenciales para sus afiliados. La medida alcanza a más de cinco millones de jubilados y pensionados en todo el país y representa un alivio económico significativo para los adultos mayores.

El sistema de gestión combina trámites digitales simplificados, atención presencial opcional y entrega domiciliaria, con el objetivo de reducir tiempos de espera y traslados innecesarios.

Los cinco artículos que PAMI entrega sin costo

La cobertura incluye insumos vinculados a la movilidad, la higiene y la salud visual. Los productos disponibles son:

Colchón antiescaras

Inodoro portátil

Trapecio para cama

Anteojos recetados

Pañales y apósitos

Cada uno se gestiona mediante una Orden Médica Electrónica (OME) o receta vigente, según el caso.

Accesorios para movilidad y cuidado domiciliario

Dentro del programa Accesorios, PAMI entrega tres elementos clave:

El colchón antiescaras , destinado a personas con inmovilidad severa o riesgo de lesiones en la piel.

, destinado a personas con inmovilidad severa o riesgo de lesiones en la piel. El inodoro portátil , pensado para afiliados con dificultades de movilidad o enfermedades que impiden el uso del baño convencional.

, pensado para afiliados con dificultades de movilidad o enfermedades que impiden el uso del baño convencional. El trapecio, una ayuda fundamental para que el paciente pueda incorporarse o cambiar de posición en la cama.

Para acceder, se requiere una Orden Médica Electrónica. En caso de no contar con ella, se puede presentar DNI, una orden médica manual y un resumen de historia clínica que incluya peso y talla.

Anteojos gratuitos: qué cubre el beneficio

El acceso a anteojos sin costo es uno de los beneficios más valorados por los afiliados. PAMI cubre, una vez por año prestacional:

Un par de lentes para visión cercana y otro para visión lejana, o

Un par de lentes bifocales

La cobertura incluye armazón y cristales, según prescripción médica. La receta oftalmológica tiene una validez de 150 días.

El trámite comienza con un turno con un oftalmólogo de PAMI. Luego, con la Orden Médica Electrónica, el afiliado se dirige a una óptica adherida, donde elige el armazón. La fabricación y el retiro de los lentes no requieren un nuevo turno. La obra social cuenta con un buscador online para localizar ópticas por zona.

Pañales y apósitos con entrega a domicilio

Desde 2025, el programa de Higiénicos Absorbentes Descartables (HAD) garantiza la entrega mensual de pañales y apósitos en todo el país, sin costo y puerta a puerta.

La cantidad entregada depende del nivel de incontinencia:

30, 60 o 90 unidades mensuales

Solicitudes superiores a 90 unidades son evaluadas por el Nivel Central de PAMI

Para inscribirse, se necesita DNI, credencial de afiliación y una receta electrónica vigente que detalle diagnóstico, cantidad requerida y datos de contacto. La entrega se realiza dentro de los 30 días posteriores al pedido anterior y puede ser recibida por cualquier persona mayor de 18 años.

Los trámites pueden ser realizados por el propio afiliado o por familiares, apoderados o médicos habilitados, un punto clave para personas con movilidad reducida o dificultades con la tecnología.

La gestión digital está disponible desde celular, tablet o computadora, aunque la atención presencial continúa vigente en las agencias, donde se recomienda solicitar turno previo.