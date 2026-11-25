El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para la tarde y la noche de este miércoles en distintos departamentos del oeste de Catamarca. La advertencia meteorológica comprende a cinco jurisdicciones provinciales y anticipa la posibilidad de fenómenos que podrían presentar intensidad variable, con algunos episodios localmente fuertes.

De acuerdo con la información difundida por el organismo nacional, las condiciones previstas podrían generar lluvias y tormentas aisladas, algunas de ellas con características de mayor intensidad. El escenario meteorológico contempla distintos fenómenos asociados a las precipitaciones, entre los que se encuentran la abundante caída de agua en períodos breves, la posibilidad ocasional de granizo, la frecuente actividad eléctrica y la presencia de ráfagas fuertes de viento.

La advertencia establece un nivel amarillo de atención para las zonas comprendidas, por lo que el fenómeno previsto requiere considerar las condiciones meteorológicas anunciadas para el período de vigencia de la alerta.

Cinco departamentos comprendidos en la advertencia

El área alcanzada por el aviso meteorológico incluye localidades y sectores de cinco departamentos del oeste catamarqueño. Según el detalle proporcionado por el Servicio Meteorológico Nacional, la alerta comprende a:

Andalgalá.

Belén.

Pomán.

Santa María.

Tinogasta.

En estas jurisdicciones se esperan lluvias y tormentas aisladas, con la posibilidad de que algunas alcancen intensidad localmente fuerte. La distribución territorial de la advertencia comprende distintos puntos del oeste provincial, donde las condiciones previstas podrían manifestarse durante las horas de la tarde y extenderse hacia la noche de este miércoles.

La inclusión de estos cinco departamentos establece el alcance geográfico del fenómeno anunciado por el organismo nacional. La previsión contempla episodios de tormentas que no necesariamente tendrán la misma intensidad en todos los sectores, aunque advierte sobre la posibilidad de que algunas áreas registren condiciones meteorológicas más significativas.

Lluvias intensas y acumulados de entre 20 y 40 milímetros

Uno de los principales aspectos señalados por el SMN está relacionado con la cantidad de precipitaciones que podrían registrarse durante el desarrollo de las tormentas.

El organismo estimó que los valores de precipitación acumulada oscilarán entre los 20 y los 40 milímetros. Sin embargo, aclaró que esos registros podrían ser superados de manera localizada, por lo que en determinados sectores las lluvias podrían alcanzar acumulados superiores a los previstos inicialmente.

Este dato constituye uno de los componentes centrales de la advertencia, especialmente porque los fenómenos podrían presentar abundante caída de agua en cortos períodos. Es decir, las precipitaciones podrían concentrarse en lapsos breves, una característica contemplada dentro de las condiciones meteorológicas anunciadas para las zonas bajo alerta.

La previsión de acumulados de entre 20 y 40 milímetros establece un rango estimado para el fenómeno, aunque el propio organismo nacional advirtió que no debe considerarse un límite definitivo, debido a la posibilidad de registros superiores en algunos puntos del área afectada.

Granizo ocasional, actividad eléctrica y fuertes ráfagas

Además de las precipitaciones, el informe meteorológico contempla otros fenómenos que podrían acompañar el desarrollo de las tormentas.

Según el detalle del Servicio Meteorológico Nacional, las condiciones previstas podrían incluir:

Abundante caída de agua: precipitaciones intensas concentradas en cortos períodos.

Granizo ocasional: posibilidad de caída de granizo durante el desarrollo de algunas tormentas.

Frecuente actividad eléctrica: presencia de descargas eléctricas asociadas a los fenómenos previstos.

Fuertes ráfagas: vientos intensos que podrían acompañar las tormentas.

Precipitaciones acumuladas: valores estimados entre 20 y 40 milímetros, con posibilidad de superar esos registros de manera localizada.

La combinación de estos fenómenos configura el escenario meteorológico que motivó la emisión de la alerta amarilla. El pronóstico no solamente contempla lluvias aisladas, sino también episodios que podrían alcanzar intensidad localmente fuerte y estar acompañados por distintos fenómenos atmosféricos.