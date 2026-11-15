Alerta por el aumento de la sífilis en Argentina: qué edades concentran más casos

La sífilis registra un incremento sostenido en Argentina, con una incidencia que genera preocupación entre los especialistas, particularmente por la propagación de la infección entre adolescentes y adultos jóvenes. Se trata de una enfermedad de transmisión sexual conocida desde hace siglos, pero que durante los últimos años volvió a adquirir relevancia debido al aumento de los diagnósticos y a las dificultades que presenta su detección temprana.

La ginecóloga Ana Laura Arias (M.N. 141165), profesional del Hospital Durand y del Hospital Alemán, se refirió a esta situación durante una entrevista con Cadena 3, donde explicó que, pese a tratarse de una enfermedad antigua, los registros muestran una evolución creciente de los contagios en el país.

"Es una infección antiquísima. Los primeros registros son del año 1500, pero desde 2015 venimos registrando cada vez más casos de sífilis en nuestro país", señaló la especialista.

Las estadísticas oficiales del Ministerio de Salud de la Nación reflejan la magnitud de esta tendencia. Durante 2025 se notificaron 46.799 casos de sífilis en Argentina, con una tasa de 117,2 cada 100.000 habitantes. El número representa un incremento de aproximadamente el 27% respecto de los 36.917 casos informados en 2024 y constituye el registro anual más elevado de toda la serie histórica.

Estas cifras ponen de manifiesto la dimensión que alcanzó la infección y explican la preocupación de los profesionales de la salud, especialmente por su presencia entre los sectores más jóvenes de la población.

Los adolescentes y adultos jóvenes, entre los grupos más afectados

Aunque la sífilis puede afectar a personas de cualquier edad, los registros estadísticos muestran una concentración importante de casos entre adolescentes y adultos jóvenes.

Arias explicó que la posibilidad de contraer la infección está relacionada con determinadas conductas de riesgo y que, si bien ninguna franja etaria está exenta, los jóvenes representan uno de los grupos más comprometidos.

"Todas las edades pueden verse afectadas, porque tiene mucho que ver con las conductas de riesgo. Pero estadísticamente vemos que las personas jóvenes son las más afectadas, aproximadamente entre los 15 y los 35 años", indicó.

La tendencia también aparece reflejada en las estadísticas nacionales correspondientes a 2025. De acuerdo con esos registros, el 76% de los casos correspondió a personas de entre 15 y 39 años, mientras que la mayor tasa de incidencia se identificó en el grupo de 20 a 24 años.

La concentración de diagnósticos en estas edades constituye uno de los aspectos centrales de la problemática, ya que demuestra que la infección tiene una presencia particularmente significativa entre adolescentes y personas jóvenes.

En ese contexto, la especialista insistió en la importancia de reconocer las situaciones de posible exposición, incorporar medidas de prevención y realizar consultas médicas oportunas, incluso cuando no existen manifestaciones visibles de la enfermedad.

Los síntomas iniciales

Uno de los principales desafíos que presenta la sífilis es que puede permanecer durante determinados períodos sin producir síntomas. Esta característica dificulta su identificación, porque una persona puede estar infectada sin advertirlo y continuar sin realizarse los estudios necesarios para confirmar o descartar la enfermedad.

Arias explicó que existen momentos en los que aparecen manifestaciones que permiten sospechar la infección, pero también períodos en los que no se observa ningún signo externo, aunque la enfermedad continúa presente en el organismo.

"Tenemos momentos en los que aparecen síntomas y podemos detectar la enfermedad, pero también hay períodos en los que no tenemos ningún síntoma y la infección sigue presente", explicó. En su etapa inicial, la sífilis suele manifestarse mediante una pequeña úlcera o llaga conocida como chancro, que generalmente aparece en el lugar donde se produjo el contacto sexual.

Esta lesión puede presentarse tanto en hombres como en mujeres y suele localizarse en los genitales, aunque también puede aparecer en otras partes del cuerpo. La presencia de esta manifestación constituye una señal que requiere atención médica. Sin embargo, el problema es que no todas las personas identifican la lesión o advierten su relación con una posible infección de transmisión sexual.

Cuando la enfermedad avanza sin recibir tratamiento, pueden aparecer otras manifestaciones, entre ellas manchas en la piel, lesiones en la boca y diferentes síntomas asociados con su evolución.

Un aspecto especialmente importante es que la desaparición de las lesiones no significa que la infección haya desaparecido. La sífilis puede continuar desarrollándose aunque ya no existan manifestaciones visibles, y la falta de tratamiento puede derivar en complicaciones graves.

Por ese motivo, la ausencia de síntomas no debe interpretarse como una garantía de que no existe infección.

Qué hacer ante una relación sexual sin preservativo

La posibilidad de haber estado expuesto a la sífilis requiere una consulta médica, independientemente de que aparezcan síntomas o no. La especialista remarcó que cualquier situación en la que se haya producido una relación sexual sin protección debe ser considerada como una posible instancia de contagio.

También incluyó los casos en los que el preservativo se rompe o se sale durante el contacto sexual.

"Si tuvimos algún contacto sexual en el que no utilizamos preservativo, o si se rompió o se salió, tenemos que considerar que pudo haber existido un contagio y consultar al médico para hacernos un testeo", recomendó Arias.

La indicación apunta a evitar que la falta de manifestaciones visibles genere una falsa sensación de seguridad. La consulta profesional y los estudios correspondientes permiten determinar si existe una infección y establecer los pasos necesarios para su tratamiento.

En cuanto a las medidas preventivas, la ginecóloga destacó que el preservativo continúa siendo una de las principales herramientas para reducir el riesgo de contagio. No obstante, aclaró que su protección frente a la sífilis no es absoluta, debido a que pueden existir lesiones infecciosas en sectores del cuerpo que no quedan cubiertos durante su utilización.

Durante la entrevista también mencionó que algunos países implementan estrategias preventivas con antibióticos para determinadas personas que presentan mayor riesgo de adquirir infecciones de transmisión sexual.

Entre ellas se encuentra la profilaxis posexposición con doxiciclina, conocida como doxy-PEP. Esta alternativa tiene una indicación limitada a ciertos grupos y requiere una evaluación médica. Además, no reemplaza el uso del preservativo ni los controles periódicos de salud.

Los controles ginecológicos

Otro de los aspectos destacados por Arias fue la necesidad de incorporar el testeo de infecciones de transmisión sexual a los controles médicos habituales. La especialista explicó que la sífilis generalmente se diagnostica mediante análisis de sangre y que un examen ginecológico no siempre permite identificarla, especialmente cuando la paciente no presenta lesiones visibles.

Esta diferencia resulta importante porque una consulta ginecológica convencional no necesariamente incluye los estudios específicos para detectar la infección. Por esa razón, recomendó que las mujeres adultas no embarazadas conversen con sus profesionales de salud sobre la posibilidad de realizarse pruebas de detección durante los controles anuales.

La decisión debe considerar los antecedentes personales y los factores de riesgo de cada paciente.

Arias aclaró que estos análisis no necesariamente se solicitan de manera automática en todas las consultas. Por lo tanto, resulta fundamental que las pacientes planteen sus inquietudes y consulten con el profesional tratante sobre la conveniencia de realizarse los estudios correspondientes.

La incorporación del testeo permite abordar una de las principales dificultades de la sífilis: su capacidad de permanecer sin síntomas durante determinados períodos, lo que puede retrasar el diagnóstico y favorecer la continuidad de los contagios.

La sífilis durante el embarazo y los riesgos para el bebé

La infección adquiere una importancia particular durante el embarazo, debido a las consecuencias que puede provocar cuando no es diagnosticada y tratada oportunamente.

La médica advirtió que una infección no detectada durante la gestación puede transmitirse al feto y ocasionar complicaciones graves para el bebé. Por ese motivo, insistió en la necesidad de realizar controles periódicos durante el embarazo y prestar especial atención a los estudios destinados a identificar posibles infecciones.

El diagnóstico oportuno constituye un aspecto central para evitar que la enfermedad avance sin ser identificada y para reducir los riesgos asociados con la transmisión durante la gestación.

En este sentido, los controles médicos no solamente permiten atender la salud de la persona embarazada, sino también detectar situaciones que podrían comprometer al bebé.

Sífilis y HPV: dos infecciones diferentes

Durante la entrevista con Cadena 3, Arias también abordó las características del virus del papiloma humano (HPV), otra de las infecciones de transmisión sexual más frecuentes.

La especialista explicó que, en numerosos casos, el HPV permanece en el organismo durante uno o dos años y posteriormente es eliminado por el sistema inmunitario. Sin embargo, aclaró que pueden producirse nuevas infecciones por otros tipos del virus.

A diferencia de otras manifestaciones que permiten advertir una infección, la mayoría de los casos de HPV no presenta síntomas. Por esta razón, la ginecóloga destacó la importancia de mantener los controles ginecológicos y realizar los estudios destinados a detectar tanto la presencia del virus como las alteraciones que puede producir en el cuello uterino.

No obstante, remarcó una diferencia fundamental entre ambas enfermedades: los controles ginecológicos y los estudios específicos para HPV no sustituyen los análisis de sangre necesarios para detectar la sífilis. Se trata de infecciones diferentes que requieren procedimientos de detección específicos, por lo que la realización de un estudio no descarta automáticamente la presencia de la otra.