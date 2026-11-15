Argentina: apenas el 1,15% de la población dona sangre, muy por debajo del nivel recomendado

En Argentina, solamente el 1,15% de la población dona sangre, un porcentaje que se encuentra muy por debajo del mínimo considerado ideal, ubicado entre el 3% y el 5%. Los datos corresponden al Ministerio de Salud de la Nación y fueron consignados en un informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

La diferencia entre la participación actual y el nivel recomendado expone la importancia de fortalecer la donación voluntaria y habitual, una práctica indispensable para garantizar que los centros de salud puedan disponer de sangre cuando un paciente necesita una transfusión.

Desde el Hospital de Clínicas advierten que la necesidad de sangre es permanente y que las reservas deben renovarse de manera constante. A diferencia de otros insumos médicos, este recurso tiene un tiempo limitado de conservación, por lo que no alcanza con reunir grandes cantidades en momentos puntuales: es necesario sostener las donaciones a lo largo del tiempo.

La doctora Alejandra Vellicce (M.N. 96.668), jefa del Departamento de Hemoterapia del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), explicó que la disponibilidad de sangre puede resultar determinante tanto en situaciones de emergencia como en tratamientos y procedimientos médicos programados.

"La sangre se necesita permanentemente porque cualquiera de nosotros puede requerir recibir sangre por distintos motivos, ya sea en situaciones de emergencia o no, y debe poder contar con una transfusión en el momento que la requiere", señaló.

La especialista también detalló la diferencia entre la cantidad de personas que concurren diariamente a donar y las necesidades del establecimiento. En el Hospital de Clínicas, el promedio actual se ubica entre 20 y 25 donantes por día, mientras que se necesitan entre 40 y 45 para responder a la demanda.

Una donación puede ayudar hasta a cuatro personas

Donar sangre es un procedimiento simple, seguro y rápido. Además, una sola donación puede beneficiar hasta a cuatro personas, debido a que permite obtener distintos componentes sanguíneos que luego se utilizan de acuerdo con las necesidades de cada paciente.

A partir de la sangre extraída se pueden obtener:

Glóbulos rojos, utilizados en diferentes situaciones que requieren transfusiones.

Plasma, uno de los componentes que se separan para su utilización médica.

Plaquetas, necesarias para determinados tratamientos y situaciones clínicas.

Crioprecipitados, otro de los componentes sanguíneos obtenidos mediante el procesamiento de la donación.

La posibilidad de separar estos componentes permite que una misma donación tenga utilidad para distintos pacientes y necesidades terapéuticas. Por eso, la donación no está destinada exclusivamente a quienes atraviesan una emergencia inmediata, sino que también resulta necesaria para sostener tratamientos médicos que requieren transfusiones en diferentes etapas.

Entre las personas que pueden necesitar sangre se encuentran pacientes que atraviesan tratamientos oncológicos, tanto por intervenciones quirúrgicas como por procedimientos de quimioterapia. También están quienes padecen enfermedades de la sangre, entre ellas leucemias, linfomas y mieloma múltiple.

La necesidad de transfusiones alcanza, además, a pacientes que deben someterse a cirugías cardíacas o trasplantes de médula ósea. A ese grupo se suman adultos mayores que sufren fracturas de cadera, entre otras situaciones en las que puede ser necesario contar con componentes sanguíneos.

Esta diversidad de pacientes explica por qué la disponibilidad debe mantenerse de forma continua. La sangre puede ser requerida por personas de distintas edades y por motivos médicos muy diferentes, de modo que las donaciones habituales cumplen un papel central para garantizar una respuesta oportuna.

El 9 de noviembre y un descubrimiento que marcó la historia de la medicina

En Argentina, el 9 de noviembre es una fecha destinada a generar conciencia sobre la importancia de donar sangre. La elección está relacionada con un acontecimiento histórico ocurrido en 1914, cuando el doctor Luis Agote, integrante de la Cuarta Cátedra de Medicina del Hospital de Clínicas "José de San Martín", descubrió la anticoagulación de la sangre y realizó la primera transfusión de sangre anticoagulada del mundo.

Ese antecedente vincula la fecha con un avance fundamental para los procedimientos transfusionales y constituye el motivo por el cual cada año se busca promover la participación de la población en las campañas de donación.

El objetivo de la concientización es recordar que la sangre no puede considerarse un recurso disponible de manera ilimitada y que su conservación tiene un tiempo determinado. Por esa razón, las donaciones voluntarias y habituales son indispensables para sostener las reservas y responder a las necesidades de los pacientes.

Cómo es el proceso para donar sangre

El procedimiento completo demanda aproximadamente 45 minutos, desde que la persona llega al hospital hasta que finaliza la donación y se retira.

Al ingresar, se solicita el DNI y se registran los datos personales del donante, que tienen carácter confidencial. Luego se realiza una breve entrevista médica para conocer sus condiciones de salud y determinar si está en condiciones de donar.

Como parte de los controles previos, el personal toma la temperatura y la presión arterial. También se efectúa un examen de laboratorio que permite conocer el grupo sanguíneo.

Una vez completadas esas instancias, se realiza la extracción de 450 mililitros de sangre entera. El procedimiento está sometido a controles destinados a proteger tanto a quien dona como a la persona que recibirá la sangre.

Las recomendaciones antes de concurrir a donar incluyen descansar adecuadamente, desayunar, tomar abundante líquido y evitar realizar actividad física. Después de la extracción, se aconseja mantener una buena hidratación y evitar determinadas actividades y consumos.

Entre las indicaciones posteriores se encuentran:

Evitar la actividad física intensa.

Mantenerse hidratado.

No fumar ni consumir bebidas alcohólicas.

No cargar peso con el brazo utilizado para la extracción.

El cumplimiento de estas recomendaciones forma parte de los cuidados asociados al procedimiento y permite acompañar la recuperación después de la donación.

Controles médicos y seguridad para donantes y receptores

La seguridad constituye otro aspecto central del proceso. La extracción se realiza bajo un protocolo rigurosamente controlado, con utilización de material estéril, evaluación médica y estudios de calidad sobre la sangre obtenida.

Entre los análisis que se llevan adelante se incluyen pruebas destinadas a detectar enfermedades como VIH, hepatitis y Chagas, entre otras. Estos controles permiten evaluar la sangre antes de que pueda ser utilizada para transfusiones.

El procedimiento contempla así dos instancias de cuidado: por un lado, la evaluación de la persona que se presenta a donar y, por otro, los estudios que se realizan sobre la sangre extraída para garantizar su calidad.

Desde el Departamento de Hemoterapia del Hospital de Clínicas remarcan que se trata de una práctica segura, con insumos estériles y desechables para cada donante y con intervención de profesionales preparados para realizar la extracción.

Quiénes pueden donar y con qué frecuencia

Las condiciones generales para donar sangre establecen criterios vinculados con la edad, el estado de salud, el peso y los antecedentes recientes de determinadas intervenciones.

De acuerdo con las pautas informadas, pueden donar:

Personas mayores de 18 años y menores de 65 años.

Quienes gocen de buena salud.

Personas que pesen más de 50 kilos.

Quienes no hayan tenido tatuajes o cirugías recientes. En caso de haber pasado por alguna de estas situaciones, deberán esperar seis meses.

La frecuencia de las donaciones también varía según el sexo. Vellicce explicó que los varones pueden donar cada tres meses, con un máximo de cuatro veces al año, mientras que las mujeres pueden hacerlo cada cuatro meses, hasta tres veces anuales.

Estas diferencias determinan los intervalos que deben respetarse entre una donación y otra, con el objetivo de mantener las condiciones necesarias para que el procedimiento sea seguro.

Mitos y dudas frecuentes sobre la donación

Desde el Departamento de Hemoterapia del Hospital de Clínicas también respondieron algunas de las dudas más habituales que aparecen entre quienes consideran donar sangre.

Una de las recomendaciones centrales es que las personas deben desayunar antes de concurrir. La indicación no implica asistir en ayunas: lo que se debe evitar es haber consumido grasas saturadas durante el día anterior.

Otro de los mitos está relacionado con el peso corporal. Según explicaron desde el servicio, donar sangre no hace subir ni bajar de peso. El organismo puede reponer fácilmente la cantidad extraída, que no representa un riesgo para la persona cuando se cumplen las condiciones establecidas para donar.

También aclararon que el procedimiento no es doloroso, aunque puede ocasionar alguna molestia. Tanto los insumos utilizados como los profesionales encargados de la extracción están preparados para minimizar esas sensaciones.

La seguridad es otro de los puntos sobre los que se busca llevar tranquilidad: se utilizan materiales estériles y descartables para cada persona, evitando que los insumos sean reutilizados entre donantes.

Finalmente, desde el servicio recuerdan que no todas las personas están habilitadas para donar, pero eso no significa que no puedan colaborar. La entrevista médica inicial permite determinar quiénes están en condiciones de realizar la extracción. Quienes no puedan hacerlo también pueden ayudar difundiendo información sobre las colectas o alentando a otras personas a participar.