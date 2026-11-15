¿Va a seguir la lluvia este domingo en Catamarca?

El pronóstico del tiempo para este domingo en Catamarca anticipa una jornada con condiciones agradables, luego un viernes y sábado marcados por la inestabilidad y la tragedia. Es así que de acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional, para la madrugada se esperaban tormentas aisladas, las que finalmente no se registraron.

Cómo va a estar la mañana y la tarde

Para la mañana de este día, las condiciones se presentarán estables en casi toda la provincia y con una temperatura prevista de 24 grados. Las chances de precipitaciones son nulas. En cuanto al viento, se espera un incremento de su intensidad respecto de la madrugada, con velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora y dirección predominante del Noreste.

Durante la tarde el termómetro marcará 32 grados, la máxima prevista para hoy. La probabilidad de lluvias continuará en cero, según el SMN. Mientras tanto, el viento rotará soplando ahora desde el Este, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Así estará la noche del domingo

Ya en la noche, el cielo se mantendrá mayormente nublado, con una temperatura estimada de 26 grados. El viento tendrá una velocidad igual a la de la hora anterior, con dirección predominante del Noreste.

De esta manera, Catamarca transitará el domingo con una combinación de temperaturas agradables, con cielo con periodos de nubosidad y viento soplando entre el Noroeste y el Este.