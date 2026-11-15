Católicos en Argentina: cómo varió la cantidad en las últimas dos décadas en el país

La composición religiosa de la Argentina atraviesa una transformación sostenida. Aunque el catolicismo continúa siendo la religión con mayor cantidad de fieles, su predominio histórico se redujo considerablemente durante las últimas dos décadas, mientras avanzaron las personas que no se identifican con ninguna religión y aquellas que se reconocen como evangélicas.

Los cambios quedaron reflejados en el relevamiento del Barómetro de las Religiones y las Creencias en Argentina, elaborado por el Observatorio de las Creencias en Argentina (OCREAR) de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y publicado en junio de este año. El estudio muestra que la mayoría de la población todavía mantiene una identificación católica, aunque esa adhesión ya no conserva la dimensión que tuvo históricamente.

De acuerdo con el informe, actualmente el 57,7% de la población de 16 años o más se identifica como católica. La cifra representa una disminución considerable respecto del 90% de adhesión registrado en 1960, según el Censo Nacional de Población de ese año.

El relevamiento está dirigido por el sociólogo e investigador del CONICET Juan Cruz Esquivel, especializado en cuestiones vinculadas con la laicidad, la secularización y la relación entre el Estado y la Iglesia en la Argentina.

El segundo grupo más numeroso está compuesto por quienes no manifiestan afiliación religiosa, incluidos ateos y agnósticos, que representan el 22,4%. En tercer lugar aparecen los evangélicos, con el 17,4%, una proporción que equivale a casi una quinta parte de las personas consultadas.

El informe permite observar que el escenario religioso dejó de organizarse alrededor de una única identidad dominante y presenta una mayor diversidad de creencias, prácticas y formas de pertenencia.

La visita de León XIV y la recuperación católica

En este contexto de transformación religiosa, la visita del Papa León XIV a la Argentina abrió un interrogante sobre la posibilidad de que su presencia genere un nuevo acercamiento al catolicismo y modifique los indicadores actuales.

Las multitudinarias celebraciones realizadas durante su visita convocaron a una cantidad de personas que sorprendió tanto a los organizadores como al propio Vaticano. Las misas en la Ciudad de Buenos Aires, la fábrica de FADEA en Córdoba, la Catedral de Luján y el Encuentro con los Jóvenes en el Monumento de los Españoles reunieron, al menos, 7,1 millones de personas.

Sin embargo, todavía es demasiado pronto para determinar si esa movilización tendrá consecuencias duraderas sobre la cantidad de fieles o sobre las prácticas religiosas de la población.

El investigador del CONICET Pablo Semán, profesor de la Universidad Nacional de San Martín y especialista en culturas populares y religiosidad, señaló que el catolicismo puede haber perdido presencia como práctica habitual, pero mantiene una capacidad importante de movilización en determinadas circunstancias.

"Si bien el catolicismo como práctica religiosa puede haber disminuido, al mismo tiempo, en ciertas circunstancias, es muy activo. A los católicos los movilizó mucho la presencia del Papa León XIV en el país", explicó a Infobae.

Semán también destacó la dimensión simbólica y espiritual que representa la figura papal para los creyentes. "El Papa, en tanto pontífice, es una encarnación de la divinidad y para los católicos su figura es de mucha jerarquía, lo que genera una gran emoción religiosa. Hay gente que fue a ver pasar al Papa y no se quedó a la misa", agregó.

Para el especialista, esa diferencia permite comprender que la convocatoria generada por una visita papal no necesariamente se traduce en una mayor participación permanente en las instituciones religiosas.

En diálogo con Infobae, Semán sostuvo que existe una dimensión vital del catolicismo vinculada con la figura del Papa, capaz de movilizar otras expresiones de la religión. Sin embargo, advirtió sobre la distancia entre esa capacidad de convocatoria y el funcionamiento cotidiano de las estructuras eclesiásticas.

"Hay una dimensión vital del catolicismo que es la papal. Y eso, a su vez, hace latir y reverberar otras dimensiones del catolicismo. En una metáfora un poco gruesa, el Papa siembra al ritmo del viento y del avión, y la estructura católica se mueve al ritmo de una infantería mecánica en la arena. Hay una brecha entre ambas. Siempre es un problema saber si la Iglesia lo va a aprovechar o no. Y también cómo medirlo", analizó.

El autor del libro Vivir la fe. Entre el catolicismo y el pentecostalismo, la religiosidad de los sectores populares en la Argentina consideró que habrá que esperar para observar posibles cambios en indicadores como los bautismos, las conversiones y la asistencia a las misas.

"¿Va a haber más bautismos, más conversiones o asistencia a las misas? No lo sabemos aún, puede ser en un par de meses", señaló. También sostuvo que el Papa promueve una movilización de la estructura eclesial y un proceso de reencantamiento de prácticas que no necesariamente son institucionales ni visibles. Según explicó, muchas personas pueden profundizar su fe católica o acercarse nuevamente al catolicismo a partir de acontecimientos de esta naturaleza, aunque posteriormente no necesariamente concurran a misa.

Los que no tienen religión ya constituyen el segundo grupo más numeroso

Uno de los datos centrales del Barómetro es el crecimiento de las personas que no se identifican con ninguna religión, una categoría que incluye a quienes se reconocen como ateos o agnósticos, pero que no necesariamente implica ausencia de creencias espirituales.

Este sector representa el 22,4% de la población consultada y ocupa el segundo lugar desde 2019, según la comparación histórica presentada en el estudio. El informe advierte expresamente que esta categoría no debe interpretarse como una ausencia absoluta de religiosidad. Por el contrario, una proporción significativa de quienes no pertenecen a una institución religiosa mantiene creencias y prácticas espirituales.

El fenómeno se aproxima a lo que la sociología denomina "creer sin pertenecer", una modalidad en la que las personas conservan determinadas convicciones religiosas o espirituales sin identificarse con una institución formal. Semán explicó a Infobae que quienes se definen como personas sin religión no necesariamente son ateos ni rechazan cualquier forma de creencia.

Según el investigador, pueden creer en Dios, en el Espíritu Santo, en la Virgen, en el Gauchito Gil o incluso en el horóscopo. También pueden desarrollar prácticas vinculadas con terapias alternativas y mantener formas de pensamiento compatibles con distintas expresiones de espiritualidad.

En ese sentido, el especialista señaló que muchas personas no se identifican con la Iglesia católica ni con sus dogmas, pero tampoco abandonan necesariamente la búsqueda de experiencias o explicaciones religiosas. El crecimiento de esta categoría refleja, por lo tanto, un proceso de desinstitucionalización religiosa, en el que las creencias pueden continuar presentes aunque se debilite la pertenencia a las organizaciones tradicionales.

El crecimiento evangélico y la transformación del campo religioso

El tercer grupo identificado por el relevamiento corresponde a los evangélicos, que representan el 17,4% de la población. El porcentaje evidencia un crecimiento gradual pero sostenido durante las últimas dos décadas y consolida a este movimiento como la segunda identidad religiosa organizada del país.

La evolución de estas cifras muestra que el catolicismo ya no concentra de manera predominante las identidades religiosas argentinas, mientras otras expresiones adquieren mayor presencia.

El informe de la UBA sostiene que el campo religioso argentino dejó de estructurarse alrededor de una única entidad dominante y se volvió más plural, fragmentado y diverso.

El resto de la población se distribuye entre comunidades judías, musulmanas, espiritualidades indígenas y otras creencias minoritarias.

La transformación no implica únicamente una modificación de los porcentajes generales, sino también una diversificación de las maneras en que las personas construyen su identidad religiosa y se relacionan con las instituciones.

Los jóvenes se alejan del catolicismo

La edad constituye una de las variables más significativas del estudio. Según el Barómetro, las formas de creer presentan diferencias importantes entre generaciones, con una tendencia que evidencia un proceso de reemplazo generacional. El informe coordinado por Esquivel advierte que el cambio religioso está fuertemente impulsado por el reemplazo generacional, una dinámica que se observa al comparar los porcentajes de adhesión de los jóvenes con los de las personas mayores.

Entre quienes tienen de 16 a 29 años, solamente el 44,6% se identifica como católico. En cambio, entre las personas de 50 años o más, la proporción asciende al 69%. La tendencia se invierte cuando se analiza la afiliación evangélica. Entre los jóvenes alcanza el 23,6%, mientras que entre los mayores de 50 años desciende al 13,6%, por debajo del promedio general.

Los números muestran que los jóvenes no necesariamente abandonan la búsqueda de experiencias religiosas, sino que progresivamente se orientan hacia otras expresiones, especialmente el mundo evangélico, en detrimento del catolicismo.

Semán relacionó esta tendencia con el vínculo que las nuevas generaciones mantienen con las instituciones.

"Los jóvenes en general tienden a tener más distancia de las instituciones. Y entonces, creyendo o no creyendo, prefieren estar en lugares donde la institución es más flexible. El catolicismo no lo es para los jóvenes, como no lo es para nadie", observó.

El especialista agregó que la mayor flexibilidad de las iglesias evangélicas les permite ensayar una mayor proximidad cultural con ese sector de la población.

La diferencia generacional también aparece entre quienes no se identifican con ninguna religión. En este grupo, el porcentaje llega al 31% entre los jóvenes, frente al 22,4% correspondiente al promedio general.

Entre las personas mayores de 50 años, en cambio, quienes no adscriben a ningún credo representan el 12,6%. Semán consideró que entre los jóvenes sin religión probablemente haya aumentado tanto el ateísmo como la crítica a las instituciones religiosas. Mencionó especialmente a los estudiantes de las carreras de Ciencias Sociales, entre quienes observa una mayor presencia de personas ateas por su experiencia como docente.

Sin embargo, también señaló que crecen nuevas formas de creencia religiosa que no están institucionalizadas.

Las diferencias de género

El relevamiento también identificó diferencias en la afiliación religiosa según el género. Entre quienes se reconocen como católicos, las mujeres representan el 58,5%, mientras que los hombres alcanzan el 57,1%.

La diferencia es más marcada entre los evangélicos: el 19,3% de las mujeres se identifica con este credo, frente al 15,2% de los hombres. Para Semán, estas diferencias están relacionadas con el lugar que ocupan las mujeres dentro de las estructuras institucionales de ambas expresiones religiosas.

El investigador explicó que, a partir de un trabajo social realizado durante cinco años en un barrio, observó que las mujeres constituyen la mayoría de quienes participan en grupos religiosos.

Sin embargo, señaló que su protagonismo dentro de la Iglesia católica suele ser secundario y que existen mayores restricciones para asumir responsabilidades institucionales. En contraposición, mencionó la existencia de decenas de iglesias evangélicas en los barrios populares del Gran Buenos Aires que no pertenecen a ninguna federación y que tienen mujeres como pastoras.

Según su análisis, una mujer que permanece dentro del catolicismo encuentra mayores limitaciones para desarrollar un papel protagónico y debe negociar permanentemente con el obispo o el sacerdote.

La tendencia se invierte entre quienes no pertenecen a ninguna religión. En ese segmento, los hombres representan el 25,7%, mientras que las mujeres alcanzan el 18,8%.

Las diferencias entre el AMBA y las provincias

El lugar de residencia también influye en la distribución de las identidades religiosas. Según los datos del Barómetro, quienes se reconocen como católicos tienen mayor presencia en las provincias, donde representan el 59,4% de la población.

En cambio, las personas que manifiestan no tener afiliación religiosa alcanzan un porcentaje más elevado en el Área Metropolitana de Buenos Aires, donde llegan al 26,1%.

La distribución de los evangélicos presenta características similares tanto en el AMBA como en el resto del país, sin diferencias significativas señaladas en el relevamiento. Estos resultados muestran que las transformaciones religiosas también presentan particularidades territoriales y que las formas de identificación no se distribuyen de manera uniforme en todo el país.

Por qué los argentinos acuden a los templos

Otro informe del Observatorio de las Creencias en Argentina de la UBA, publicado en agosto pasado, analizó los motivos por los cuales la población argentina acudió a templos o iglesias.

El relevamiento determinó que el 35,5% de los consultados había concurrido durante el último año en busca de algún tipo de ayuda. El principal motivo fue la búsqueda de apoyo espiritual, que alcanzó el 21,7%, seguido por las consultas relacionadas con problemas de salud, con el 10,5%.

También se registraron otras necesidades:

8,9%: solicitud de ayuda económica o alimentaria.

7,1%: capacitación o búsqueda de empleo.

5,6%: actividades educativas o apoyo escolar.

3%: situaciones de violencia familiar.

Los porcentajes corresponden a un cuestionario de respuestas múltiples, por lo que una misma persona podía señalar diferentes motivos de consulta. El estudio también encontró diferencias importantes entre las comunidades religiosas. Los evangélicos utilizan con mayor frecuencia las redes de apoyo de sus iglesias que los católicos.

Durante el último año, el 64,6% de quienes se identifican como evangélicos acudió a alguna de estas instituciones en busca de apoyo, frente al 38,8% de los católicos.

La diferencia también se observa al analizar los motivos específicos de consulta. Entre los evangélicos, el 48,3% buscó apoyo espiritual, más del doble del porcentaje registrado entre los católicos, que llegó al 22,2%, y muy por encima del 5,1% correspondiente a quienes no tienen afiliación religiosa.

En cuanto a los problemas de salud, las consultas alcanzaron al 17,6% de los evangélicos, frente al 12,4% de los católicos y el 3% de las personas sin identificación religiosa. La asistencia económica o alimentaria también mostró diferencias:

Evangélicos: 15,8%.

Católicos: 9%.

Personas sin afiliación religiosa: 3,8%.

Los datos muestran que las iglesias evangélicas cumplen un papel destacado como espacios de acompañamiento y asistencia para sus integrantes, especialmente cuando atraviesan dificultades espirituales, sanitarias o económicas.