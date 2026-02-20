Derrumbe en la Ruta 60: cierran el Paso de San Francisco

La Ruta Nacional N° 60 permanece intransitable a la altura de Quebrada Las Angosturas debido a un derrumbe que obstruyó completamente la calzada. La interrupción del tránsito fue confirmada por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), que desplegó personal y equipos en el lugar para realizar tareas de despeje y evaluar las condiciones de seguridad antes de habilitar nuevamente la circulación.

El corte afecta de manera directa al Paso Internacional de San Francisco, que fue cerrado de forma preventiva. Desde el organismo nacional indicaron que, por el momento, no hay precisiones sobre cuándo podrá restablecerse el tránsito en el corredor bioceánico que conecta Argentina con Chile a través de la cordillera.

La situación se desencadenó durante la madrugada, cuando en la zona de la Quebrada Las Angosturas se registró un grave incidente que involucró a turistas de nacionalidad chilena. Según se informó, el episodio ocurrió cerca de la medianoche, en medio de intensas precipitaciones que afectaron la región cordillerana.

Las lluvias provocaron el desplazamiento de material sobre la calzada y una crecida repentina de los cauces de agua que atraviesan la Ruta Nacional 60. En ese contexto, entre los kilómetros 1410 y 1415, la fuerza del agua sorprendió a un automóvil en el que se trasladaba una familia chilena compuesta por dos personas adultas y dos menores de edad.

El fenómeno climático generó condiciones de extrema peligrosidad en cuestión de minutos. El caudal arrastró sedimentos y piedras hacia la ruta, reduciendo la visibilidad y comprometiendo la estabilidad del terreno. Fue en ese escenario que el vehículo quedó expuesto a la crecida súbita, lo que derivó en un operativo de asistencia y posterior intervención de las autoridades.

Desde la Dirección Nacional de Vialidad señalan que los trabajos en la zona se concentran en el despeje del material acumulado sobre la calzada y en la evaluación estructural del tramo afectado. La prioridad es garantizar condiciones seguras antes de permitir nuevamente el paso de vehículos, teniendo en cuenta que la inestabilidad del terreno podría generar nuevos desprendimientos.

El cierre del Paso de San Francisco impacta además en el tránsito internacional, tanto turístico como comercial, por tratarse de una vía estratégica que une la provincia de Catamarca con la Tercera Región de Chile. Autoridades recomendaron evitar la circulación hacia el sector cordillerano hasta nuevo aviso y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

El panorama, por ahora, es de incertidumbre. Las condiciones meteorológicas y la evolución de los trabajos en el terreno serán determinantes para definir la reapertura del tránsito. Mientras tanto, la Ruta Nacional 60 permanece completamente interrumpida en el tramo afectado y el Paso Internacional continúa cerrado de manera preventiva.