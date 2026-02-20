Avenida Los Legisladores: habrá cortes de tránsito este viernes

La Vialidad Provincial continúa este viernes con los trabajos de repavimentación sobre la Avenida Los Legisladores, en el marco de las tareas de mejora y mantenimiento de la infraestructura vial en la Capital.

Según se informó, las obras se desarrollan en el tramo comprendido entre el ingreso al Parque Adán Quiroga y la Avenida México, un corredor clave para la circulación diaria tanto de vecinos como de quienes se desplazan hacia la zona norte de la ciudad.

Las tareas forman parte de un plan de recuperación de la calzada que busca optimizar las condiciones de transitabilidad, mejorar la seguridad vial y prolongar la vida útil del pavimento en uno de los sectores con mayor flujo vehicular.

Debido al avance de las obras, el tránsito permanecerá interrumpido en el corredor sur-norte entre las 9:00 y las 18:00 horas. La restricción responde a la necesidad de garantizar condiciones seguras tanto para los trabajadores como para los conductores que circulan por el sector.

Desde el organismo se explicó que el corte será total en ese sentido de circulación mientras se ejecutan las tareas de repavimentación, que incluyen trabajos sobre la carpeta asfáltica y la adecuación de la superficie para mejorar la calidad del rodamiento.

En tanto, se prevé que, una vez finalizada la jornada de trabajo, el tránsito pueda restablecerse de manera habitual, sujeto a la evolución de las condiciones técnicas y climáticas.

Recomendaciones a los conductores

Ante esta situación, las autoridades solicitaron a los automovilistas utilizar calles alternativas para evitar demoras y congestiones, especialmente en horarios de mayor circulación.

Asimismo, se pidió respetar estrictamente la señalización dispuesta en el sector y las indicaciones del personal que trabaja en la zona, con el objetivo de prevenir incidentes y facilitar el desarrollo de las tareas.

La repavimentación de Avenida Los Legisladores es considerada estratégica debido a su conexión con espacios recreativos y arterias principales de la ciudad, lo que la convierte en un eje fundamental para el tránsito urbano.

Mejora de la infraestructura vial

Desde Vialidad Provincial destacaron que este tipo de intervenciones forman parte de un plan integral de mantenimiento y recuperación de calles y avenidas, orientado a mejorar la seguridad y la calidad de circulación.

La renovación de la carpeta asfáltica no solo contribuye a reducir el desgaste vehicular, sino que también impacta positivamente en la seguridad vial al disminuir el riesgo de accidentes asociados a baches o deterioros en la calzada.

Las autoridades reiteraron que, si bien las interrupciones temporales pueden generar molestias, se trata de obras necesarias para garantizar una infraestructura más segura y eficiente para todos los usuarios.

En ese sentido, pidieron comprensión a los vecinos y remarcaron que el objetivo es avanzar con los trabajos en los plazos previstos para minimizar el impacto en la circulación diaria.