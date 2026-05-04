Alerta: cae la vacunación antigripal y crecen los riesgos de un rebrote grave

La disminución en la vacunación antigripal en Argentina comenzó a generar preocupación en el ámbito sanitario, en un contexto donde las dosis se encuentran disponibles de manera gratuita desde marzo. El infectólogo Hugo Pizzi advirtió que la escasa adhesión, especialmente entre las generaciones más jóvenes, podría derivar en un escenario crítico si no se logra revertir la tendencia en el corto plazo.

Según explicó el especialista, el fenómeno no solo implica una menor protección individual, sino que también impacta de manera directa en la salud pública. "El año pasado hubo más adhesión. Hoy estamos viendo que las generaciones jóvenes no solo fallan en su propia protección, sino que tampoco vacunan a sus hijos", señaló, al tiempo que remarcó que esta situación ya comenzó a tener consecuencias que exceden el ámbito sanitario.

La amenaza de una cepa agresiva

En paralelo a la baja cobertura, Pizzi alertó sobre la presencia de la cepa H3N2 subclado K, que ya provocó un fuerte impacto en Europa durante el último invierno. El especialista describió el comportamiento del virus en ese continente con preocupación, destacando su capacidad de generar cuadros severos incluso en personas jóvenes y sin enfermedades preexistentes.

"Fue muy dura. Hemos visto casos de personas jóvenes, sanas, que no podían moverse. Europa tembló con esto", afirmó, poniendo en evidencia la gravedad potencial de la circulación de esta variante en un contexto de baja inmunización.

El escenario, de acuerdo con sus palabras, configura una combinación de factores de riesgo que podría traducirse en un aumento significativo de casos y en una mayor presión sobre el sistema de salud.

Cobertura disponible

El calendario oficial de vacunación contempla la aplicación gratuita de la vacuna antigripal para grupos específicos considerados de riesgo. Entre ellos se incluyen:

Niños de entre 6 meses y 2 años .

. Personas mayores de 65 años .

. Embarazadas y puérperas .

. Personas con factores de riesgo.

Sin embargo, el especialista insistió en que la recomendación debería ser más amplia. "Lo ideal sería que se vacunen todos", sostuvo, al tiempo que explicó que incluso algunas obras sociales han decidido ampliar la cobertura por una cuestión de costo-beneficio. En ese sentido, remarcó: "Es preferible vacunar gratuitamente que pagar días de terapia intensiva".

Riesgo de perder la inmunidad de rebaño

Uno de los puntos más críticos señalados por Pizzi es la caída en los niveles de cobertura, que pone en peligro la inmunidad de rebaño, un factor clave para contener la propagación de enfermedades infecciosas.

El especialista detalló la evolución de los índices de vacunación en los últimos años:

Durante el inicio de la pandemia: 90% de cobertura infantil .

. Posteriormente: descenso al 70% .

. En la actualidad: algunas vacunas registran apenas un 50% de cobertura.

Este retroceso, advirtió, tiene implicancias directas en la capacidad del sistema sanitario para prevenir brotes. "Podemos perder el efecto rebaño, y eso implica un riesgo directo para toda la población", subrayó.

Desinformación y falta de conciencia

Para Pizzi, el problema de fondo no radica en la falta de acceso a las vacunas, sino en un fenómeno de desinformación y falta de conciencia. "No es preocupación, es ignorancia", afirmó, al tiempo que cuestionó las posturas que relativizan la importancia de la inmunización.

En ese sentido, recordó que las vacunas han sido herramientas fundamentales para erradicar enfermedades como la viruela o la poliomielitis, por lo que consideró "imposible" negar su valor en la prevención de enfermedades graves.

Judicialización y medidas coercitivas

El descenso en la vacunación también comenzó a tener derivaciones en el ámbito judicial. Según indicó el especialista, ya se registran situaciones delicadas en distintas provincias, donde la Justicia interviene para garantizar el cumplimiento del calendario obligatorio.

Entre las medidas mencionadas se encuentran:

Aplicación de multas a quienes no vacunan a sus hijos.

a quienes no vacunan a sus hijos. Posibilidad de detenciones en casos extremos.

en casos extremos. Fallos judiciales que obligan a inmunizar a menores ante la negativa de sus padres.

Pizzi citó como ejemplo casos ocurridos en Mendoza, donde la problemática ya ha sido judicializada, evidenciando la gravedad del escenario.