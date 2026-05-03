Frotar un diente de ajo por la parrilla antes de hacer el asado: para qué sirve

Cuando se trata de hacer un asado, cada persona tiene sus propios trucos y secretos. Entre todos ellos, existe uno que cada vez más gente hace en sus casas: frotar un diente de ajo por la parilla antes de cocinar.

Aunque suene extraño, se trata de un método práctico y natural que puede mejorar el resultado final, porque evita que la carne se pegue y limpia los fierros de la parrilla.

Para qué sirve frotar un diente de ajo por la parrilla

Aplicar este truco antes del asado tiene múltiples beneficios:

Ayuda a que la carne no se pegue

Uno de los problemas más comunes al hacer un asado es que la carne se adhiera a la parrilla y se rompa al querer moverla. El ajo actúa como una barrera natural entre el hierro caliente y la superficie de la carne, lo que mejora el sellado y facilita la cocción.

Aporta un aroma suave

El ajo no impregna la carne como un adobo, pero sí deja un aroma tenue que acompaña muy bien cortes como vacío, tira de asado, entraña o bondiola. Es un detalle mínimo, pero suma profundidad al sabor final.

Mejora la limpieza de la parrilla

Otro punto a favor es que ayuda a despegar restos de grasa o residuos de cocciones anteriores. Sus compuestos sulfurados también tienen propiedades antimicrobianas, por lo que además de limpiar, colaboran con una preparación más higiénica de la superficie.

No altera la cocción

A diferencia de otros trucos caseros, el ajo no enfría la parrilla ni modifica la temperatura de cocción. Por eso puede usarse justo antes de poner la carne, sin afectar el rendimiento de las brasas.

Cómo hacer el truco del ajo, paso a paso

Aplicarlo lleva menos de un minuto y no requiere experiencia previa.

Encendé el fuego y esperá a que la parrilla esté bien caliente. Cortá un diente de ajo al medio. Agarralo con un tenedor o pinza para no quemarte. Frotalo sobre toda la superficie de la parrilla, especialmente en la zona donde va a ir la carne. Esperá unos segundos y empezá a cocinar.

Qué se debe tener cuenta al aplicar este truco

Aunque funciona, no hace magia. Si la parrilla tiene grasa acumulada de varios usos, primero conviene hacer una limpieza más profunda. El ajo sirve como complemento y mantenimiento rápido.

También alcanza con un solo diente. Usar demasiado puede dejar un gusto invasivo y tapar el sabor natural de la carne. La clave está en sumar apenas un toque.