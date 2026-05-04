¿Cómo va a estar el clima este lunes en Catamarca?

El día estará marcado por condiciones meteorológicas estables y sin probabilidades de precipitaciones durante toda la jornada y así se mantendrá hasta el miércoles. De acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional, la jornada comenzó con una mínima de 9 grados y el viento ya marcando presente.

Para la mañana, el cielo se presentará parcialmente nublado, con un leve ascenso térmico hasta los 12 grados y vientos más suaves, entre 7 y 12 km/h, también provenientes del sector Norte.

Durante la tarde se espera el pico máximo de temperatura, alcanzando los 25 grados bajo un cielo mayormente nublado. En ese tramo del día, el viento rotará hacia el Noreste, con velocidades en este caso entre 13 y 22 km/h.

Hacia la noche, las condiciones se mantendrán similares, con cielo ahora algo nublado y una temperatura en descenso hasta los 15 grados. El viento disminuirá su intensidad, ubicándose entre 7 y 12 km/h, ahora rotando desde del Oeste.

