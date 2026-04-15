Suspenden en Antofagasta de la Sierra las acciones de prevención de suicidio

El Ministerio de Salud de la provincia comunicó oficialmente la suspensión de las acciones de prevención de suicidio que estaban programadas para el viernes 17 de abril en Antofagasta de la Sierra.

La medida fue adoptada debido a las condiciones climáticas, factor que imposibilita el normal desarrollo de las actividades previstas en esa localidad. De esta manera, la cartera sanitaria resolvió postergar una agenda de trabajo que formaba parte de las estrategias de abordaje territorial en materia de prevención y acompañamiento.

La información oficial remarca que la suspensión responde exclusivamente al contexto meteorológico, priorizando las condiciones necesarias para el correcto despliegue de estas acciones.

Una actividad prevista para el 17 de abril

Las acciones suspendidas estaban previstas para llevarse a cabo el viernes 17 de abril, con destino en Antofagasta de la Sierra, uno de los puntos del interior provincial donde el Ministerio de Salud venía proyectando intervenciones específicas.

Aunque el comunicado no detalla el contenido puntual del cronograma, sí deja establecido que se trataba de acciones de prevención de suicidio, enmarcadas dentro de la política sanitaria de prevención y promoción.

El factor climático como condicionante

El elemento determinante para la suspensión fueron las condiciones climáticas, que llevaron al Ministerio a frenar el despliegue previsto para esa jornada. En territorios alejados y con características geográficas particulares como Antofagasta de la Sierra, las variables meteorológicas suelen incidir de manera directa sobre la logística, los traslados y la posibilidad de garantizar el desarrollo seguro de las actividades programadas.

En este caso, la cartera sanitaria optó por reprogramar antes que sostener una actividad en condiciones desfavorables, priorizando tanto la operatividad del equipo como la adecuada participación de la comunidad destinataria.

La reprogramación

Junto con la confirmación de la suspensión, el Ministerio de Salud indicó que en los próximos días se informará la reprogramación de las acciones. Ese punto deja abierta la continuidad del trabajo previsto, aunque sujeto a una nueva fecha que será comunicada una vez que el contexto climático permita reorganizar el cronograma.

La definición oficial apunta a mantener la actividad dentro de la agenda sanitaria, trasladando únicamente su fecha de ejecución.