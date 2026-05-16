Alerta por fuertes vientos en el Valle Central de Catamarca: ráfagas podrían superar los 100 km/h

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo para este sábado y anticipó vientos aún más intensos para el domingo en gran parte de la provincia.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por fuertes vientos que afectará al Valle Central de Catamarca durante este fin de semana.

El informe advierte que el fenómeno impactará este sábado por la tarde en los departamentos Ambato, Ancasti, Capayán, Capital, El Alto, Fray Mamerto Esquiú, La Paz, Paclín, Santa Rosa, Valle Viejo y la zona serrana de Pomán.

Según el organismo, el alerta es de nivel amarillo. Durante la jornada de hoy, el área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 30 y 40 km/h, con ráfagas que podrían superar los 65 km/h.

Para el domingo, el pronóstico indica un empeoramiento de las condiciones: la región del Noroeste Argentino será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 65 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h.