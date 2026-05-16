Productores y autoridades analizaron la situación ganadera en Aconquija y plantearon reclamos urgentes

En la localidad de Aconquija se llevó a cabo esta semana una reunión ganadera multisectorial que reunió a productores, representantes institucionales y actores vinculados a la actividad, con el objetivo de evaluar la situación actual del sector y avanzar en una agenda común de trabajo.

El encuentro realizado el jueves 14 de mayo permitió visibilizar las principales problemáticas que atraviesa la producción ganadera en la región, en un contexto marcado por dificultades estructurales, limitaciones logísticas y reclamos históricos vinculados a la presencia del Estado.

Reclamos por la falta de respuestas oficiales

Uno de los puntos que generó mayor malestar entre los participantes fue la impuntualidad de funcionarios convocados a la reunión, situación que fue interpretada por productores como una señal de desinterés hacia las demandas del sector.

Durante el intercambio, los asistentes remarcaron la necesidad de fortalecer el vínculo entre el Estado y los productores, y reclamaron mayor presencia territorial de los organismos responsables del acompañamiento técnico y sanitario.

Según manifestaron, la falta de respuestas oportunas y la escasa articulación institucional impactan directamente en la planificación productiva y en la capacidad de crecimiento del sector.

Infraestructura, sanidad y asistencia técnica

Entre los temas centrales abordados se destacaron las dificultades vinculadas a infraestructura rural, conectividad, acceso al agua y mantenimiento de caminos, aspectos considerados claves para el desarrollo de la actividad ganadera.

Asimismo, se planteó la necesidad de reforzar programas sanitarios y de asistencia técnica, con especial énfasis en campañas preventivas, capacitación y acompañamiento permanente a los productores.

Los asistentes coincidieron en que la actividad ganadera representa un pilar económico para las comunidades rurales de la zona, por lo que reclamaron políticas públicas sostenidas que garanticen previsibilidad y acompañamiento.

Compromiso de continuidad del trabajo conjunto

Como resultado del encuentro, se acordó avanzar en la conformación de una agenda de trabajo conjunta que permita canalizar los reclamos y establecer mecanismos de seguimiento de los compromisos asumidos.

Los participantes destacaron la importancia de mantener estos espacios de diálogo multisectorial, considerados fundamentales para construir soluciones consensuadas y fortalecer el desarrollo productivo de la región.

La reunión dejó en evidencia la necesidad de respuestas concretas y de una mayor articulación institucional para acompañar a uno de los sectores productivos más relevantes del interior catamarqueño.