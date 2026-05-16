Los 3 signos que podrían recibir una noticia inesperada a mediados de mayo, según la astrología

Mayo de 2026 viene cargado de movimientos intensos en astrología, especialmente durante la segunda mitad del mes. Astrólogos destacan que uno de los tránsitos más importantes ocurre el 17 de mayo, cuando Mercurio entra en Géminis y se une a Urano, el planeta asociado a los cambios repentinos, las sorpresas y las noticias inesperadas.

Además, la Luna Nueva en Tauro y distintos aspectos vinculados a Urano están generando un clima de movimientos rápidos, revelaciones y giros inesperados en temas personales, laborales y emocionales.

Según distintos astrólogos y calendarios astrológicos de mayo, hay tres signos que podrían sentir especialmente fuerte esta energía durante las próximas semanas.

1- Géminis

Con Mercurio entrando en Géminis y haciendo conjunción con Urano, este signo aparece como uno de los más movilizados del momento.

Especialistas explican que Géminis podría recibir noticias relacionadas con:

trabajo,

vínculos,

mudanzas,

proyectos personales,

o decisiones que venían demorándose.

La energía de Urano suele traer situaciones inesperadas o conversaciones que cambian completamente el panorama. Por eso, muchas personas de este signo podrían encontrarse frente a propuestas, llamados o revelaciones que alteren sus planes de manera repentina.

2- Tauro

Tauro viene atravesando meses bastante intensos a nivel astrológico y mayo marca un punto clave, especialmente con la Luna Nueva en su signo y distintos movimientos vinculados a Urano.

Astrólogos señalan que muchas personas taurinas podrían recibir noticias relacionadas con estabilidad económica, trabajo o cuestiones emocionales que venían estancadas desde hace tiempo.

También aparece una fuerte energía de renovación y cierre de ciclos. Por eso, algunas situaciones que parecían quietas podrían empezar a moverse de golpe hacia mediados de mayo.

3- Escorpio

Escorpio es otro de los signos más mencionados por astrólogos durante este período debido a la fuerte energía de transformación emocional que atraviesa mayo.

La Luna Llena en Escorpio de comienzos de mes dejó al descubierto emociones, tensiones y situaciones que venían guardadas desde hace tiempo. Y ahora, con los nuevos movimientos planetarios, podrían aparecer noticias o conversaciones importantes que terminen de aclarar ciertos vínculos o decisiones pendientes.

Especialistas remarcan que muchas veces las energías de Urano funcionan como "despertadores": situaciones inesperadas que obligan a ver algo desde otro lugar.

Uno de los aspectos más comentados por astrólogos este mes es justamente la entrada de Mercurio en Géminis junto a la influencia de Urano, un tránsito asociado con:

cambios repentinos,

información inesperada,

decisiones rápidas,

revelaciones,

y giros de último momento.

Por eso, muchos especialistas recomiendan mantenerse flexibles y abiertos a cambios durante la segunda mitad de mayo, ya que el clima astrológico apunta a movimientos bastante más rápidos e impredecibles que en las primeras semanas del mes.