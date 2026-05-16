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Corte de agua este sábado en la zona sur de la Capital: trabajos de Aguas de Catamarca afectarán varios barrios

La empresa informó que habrá baja presión y falta de suministro durante la mañana y parte de la tarde por tareas sobre una cañería en la margen del Río del Valle.

16 Mayo de 2026 10.16

Aguas de Catamarca informó que este sábado 16 de mayo se realizarán trabajos de intervención sobre una cañería PRFV de 700 milímetros ubicada en la margen del Río del Valle, a la altura del Cementerio Municipal.

La cañería impulsa agua desde los pozos 41, 46 y 10 hacia el Rebombeo 1, instalación que abastece a la zona media y alta del sector Centro, además de los barrios La Tablada, La Viñita y sectores aledaños de la Capital.

Como consecuencia de estas tareas, se registrará baja presión y posible falta de agua desde horas de la mañana y hasta aproximadamente la tarde, mientras se desarrollen los trabajos previstos.

Desde la empresa solicitaron a los usuarios hacer un uso responsable de las reservas domiciliarias, priorizando higiene y alimentación.

Para consultas o reclamos, los vecinos pueden comunicarse a través de los canales oficiales:
0800-888-8255
WhatsApp 383-4900314.

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