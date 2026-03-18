Alerta global por un posible "súper El Niño" que dispararía temperaturas récord y eventos extremos

Científicos del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo advirtieron sobre la posible llegada de un "súper El Niño" hacia fines de 2026 y durante 2027, un evento climático de gran intensidad que podría tener consecuencias significativas a escala planetaria.

El alerta surge de un informe reciente reproducido por el diario estadounidense The Washington Post, en el que especialistas sostienen que el sistema climático actual —ya afectado por la acumulación de gases de efecto invernadero— podría no lograr disipar el calor adicional generado por este fenómeno. Esta situación incrementaría el impacto global, potenciando tanto la magnitud como la extensión de sus efectos.

La advertencia se inscribe en un contexto de creciente preocupación científica por la interacción entre los fenómenos naturales y el cambio climático, lo que podría derivar en escenarios más extremos de lo habitual.

Qué es El Niño y por qué preocupa su versión extrema

El fenómeno de El Niño consiste en el calentamiento anormal de las aguas del océano Pacífico tropical, lo que altera los patrones atmosféricos y genera cambios en el clima a nivel global.

En condiciones normales, este proceso ya tiene impacto en distintas regiones del planeta. Sin embargo, los especialistas advierten que una versión más intensa —catalogada como "súper"— podría amplificar sus consecuencias de manera significativa.

Entre los principales efectos esperados se destacan:

Aumento de la temperatura media global, con posibilidad de alcanzar niveles récord durante 2027.

Mayor frecuencia de eventos extremos, como sequías, incendios forestales, lluvias intensas e inundaciones.

Alteraciones en la actividad de huracanes, con menor formación en el Atlántico pero mayor riesgo en el Pacífico.

Estos cambios no solo implican variaciones en los registros climáticos, sino también un potencial impacto en los ecosistemas y en las dinámicas sociales y económicas de distintas regiones.

Impactos regionales y escenarios posibles

El informe también detalla posibles consecuencias específicas en determinadas zonas del planeta, con especial foco en los Estados Unidos.

Según los especialistas:

El oeste del país podría enfrentar condiciones de calor extremo y falta de lluvias, lo que aumentaría el riesgo de sequías e incendios.

En contraste, el sur de Estados Unidos tendría más probabilidades de registrar precipitaciones intensas durante el invierno del hemisferio norte.

Este contraste refleja la naturaleza compleja del fenómeno, que no impacta de manera uniforme, sino que redistribuye las condiciones climáticas de forma desigual.

Incertidumbre científica y monitoreo constante

A pesar de la contundencia del alerta, los especialistas subrayan que los pronósticos aún deben confirmarse en los próximos meses. La evolución de este tipo de fenómenos presenta un alto grado de incertidumbre, debido a su comportamiento irregular.

El Niño se presenta en intervalos variables, generalmente entre dos y diez años, y cada episodio posee características propias. Esta variabilidad dificulta la predicción exacta de su intensidad y de sus efectos concretos.

Por este motivo, los científicos continúan realizando un seguimiento permanente del comportamiento del océano Pacífico, con el objetivo de determinar si el escenario proyectado se consolida y cuál podría ser su impacto real sobre el planeta.

Un sistema climático bajo presión

El elemento que añade mayor preocupación al escenario es el contexto actual del sistema climático global. La acumulación de gases de efecto invernadero podría limitar la capacidad del planeta para disipar el calor adicional asociado a un "súper El Niño".

Este factor introduce una variable crítica: la posibilidad de que los efectos del fenómeno no solo se manifiesten con mayor intensidad, sino también con mayor persistencia.

En ese marco, el eventual desarrollo de este evento hacia fines de 2026 y durante 2027 se perfila como un punto de atención clave para la comunidad científica internacional, que mantiene el monitoreo activo ante un fenómeno que, de confirmarse, podría redefinir los registros climáticos recientes.