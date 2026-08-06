Alerta: la neblina y el viento son protagonistas del jueves en Catamarca

Casi en la puerta de un nuevo fin de semana el clima comenzará a mostrar cambios. Antes del descenso de la temperatura del sábado en adelante, este jueves tendrá como protagonistas a la neblina desde la madrugada y hasta las primeras horas de la mañana en distintos sectores de Catamarca. Este fenómeno caracterizará el inicio de la jornada y podría reducir la visibilidad, especialmente durante las primeras horas del día.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, no se esperan precipitaciones en ningún momento de la jornada. Tanto durante la madrugada como en la mañana, la probabilidad de lluvia será del 0%, manteniendo un escenario completamente estable desde el punto de vista de las precipitaciones.

Las temperaturas reflejarán un ambiente fresco al comenzar el día. Durante las primeras horas del jueves se registraron 16 grados, mientras que la mañana se presentará como viene sucediendo desde hace semanas, con la mínima de la jornada, con 12 grados, configurando un amanecer con condiciones típicas de la época invernal catamarqueña.

En cuanto al comportamiento del Innombrable, las primeras horas estuvieron acompañadas por circulación de aire proveniente del Norte, con velocidades que oscilarán entre 13 y 22 km/h. Con el avance de la mañana se producirá una rotación de la dirección predominante hacia el Oeste, incrementando además su intensidad hasta ubicarse entre 23 y 31 km/h.

Este fortalecimiento del viento vendrá acompañado por ráfagas que alcanzarán entre 51 y 59 km/h, anticipando el cambio de condiciones que dominará el resto de la jornada.

La tarde con viento como protagonista

El período vespertino marcará el momento de mayor intensidad del viento en toda la jornada. El SMN indica que durante la tarde las condiciones cambiarán respecto de las primeras horas del día, dejando atrás la neblina para dar paso a un escenario ventoso.

La temperatura alcanzará su valor máximo de 22 grados, convirtiéndose en el momento más templado del jueves. Sin embargo, el elemento más destacado será la presencia de viento proveniente del Sur, que soplará con velocidades sostenidas de entre 32 y 41 km/h. A estas condiciones se sumarán ráfagas de entre 60 y 69 km/h, constituyendo los registros más elevados previstos para toda la jornada. Este comportamiento del viento será el rasgo predominante de la tarde y marcará el desarrollo del pronóstico durante varias horas.

Frente a este escenario, se recomienda extremar las precauciones, especialmente para quienes deban desplazarse por rutas o realizar actividades al aire libre durante ese período del día. El organismo nacional, por estas condiciones, se ha emitido Alerta Amarilla para todo el territorio provincial.

Un cierre de jornada estable

Con la llegada de la noche, las condiciones meteorológicas tenderán a estabilizarse nuevamente. El pronóstico prevé un cielo despejado, favoreciendo un cierre de jornada sin fenómenos significativos.

La temperatura descenderá hasta ubicarse alrededor de los 14 grados, manteniendo un ambiente fresco durante las últimas horas del jueves. El viento continuará predominando desde el sur, aunque con una intensidad inferior a la registrada durante la tarde. Las velocidades oscilarán entre 23 y 31 km/h, mientras que las ráfagas se ubicarán entre 42 y 50 km/h, manteniendo una circulación de aire persistente hasta el final del día.

Al igual que en el resto de la jornada, la probabilidad de precipitaciones permanecerá en cero, consolidando un panorama completamente seco desde el inicio hasta el cierre del jueves.