La empresa El Nene prestará servicio normal este jueves tras el pago de haberes

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) Seccional Catamarca-La Rioja ha publicado un comunicado oficial para informar formalmente a los trabajadores y a la comunidad en general acerca del estado actual de la situación salarial. El texto emitido por la Comisión Directiva de UTA Seccional Catamarca detalla textualmente lo siguiente:

"La Comisión Directiva de UTA Seccional Catamarca informa a los trabajadores y a la comunidad en general que, como resultado de las gestiones gremiales llevadas adelante por esta organización sindical, se lograron destrabar los fondos, lo que permitirá que mañana, a primera hora, se haga efectivo el pago de los haberes adeudados a los trabajadores de la empresa EL NENE S.R.L. Como consecuencia de esta solución, el servicio de la empresa EL NENE S.R.L. se prestará con total normalidad. Desde esta organización sindical reafirmamos nuestro compromiso de continuar trabajando, mediante el diálogo y la firme defensa de los derechos de los trabajadores, procurando siempre alcanzar soluciones que resguarden los derechos de los compañeros y garanticen la continuidad del servicio para la comunidad".

Gracias a este acuerdo alcanzado en las horas previas, la empresa El Nene prestará servicio normal este jueves, brindando un alivio directo tanto a los empleados de la firma como a los usuarios que dependen cotidianamente de sus unidades de transporte.

El trasfondo de la medida: el paro de 48 horas que quedó sin efecto

Es fundamental recordar cuál era el escenario previo a este desenlace favorable. Ante la falta de pago de los haberes por parte de la empresa, el gremio había anunciado un paro total de actividades por 48 horas, el cual estaba previsto para comenzar desde las 00 del jueves 6 de agosto.

La contundencia de esta medida de fuerza anunciada ponía en jaque la movilidad de miles de ciudadanos. Sin embargo, la intervención de la organización sindical y las gestiones pertinentes modificaron el panorama por completo, permitiendo destrabar los fondos que garantizarán el depósito del dinero a primera hora de mañana y desactivando de manera definitiva la huelga que se había programado.

La situación institucional y la lupa del Ministerio de Transporte

Más allá de la solución coyuntural alcanzada respecto a los salarios de los trabajadores, la situación institucional de la prestataria continúa bajo un riguroso análisis oficial. En paralelo a la resolución del conflicto gremial, se conoció que el Ministerio de Transporte estaría analizando la posibilidad de quitarle la concesión de la línea 104 a la empresa El Nene S.R.L.

De acuerdo con los datos recabados, esta delicada evaluación oficial obedecería de manera directa a los constantes incumplimientos registrados por la firma, irregularidades que vienen afectando de forma sistemática la normal prestación del servicio público.

Para comprender la magnitud de este escenario de tensión institucional y laboral, es importante destacar que el estado del servicio se encauzará hacia la normalidad este jueves gracias a la UTA Seccional Catamarca-La Rioja, logrando dejar atrás el paro total de actividades por 48 horas desde las 00 del jueves 6 de agosto que se había originado por la falta de pago de los haberes a los trabajadores de la empresa El Nene S.R.L., mediante gestiones que permitieron destrabar fondos para el pago efectivo a primera hora de mañana, mientras de forma paralela el Ministerio de Transporte profundiza su análisis sobre la posible quita de concesión de la línea 104 debido a los constantes incumplimientos que afectan la normal prestación del servicio.