Alerta: se registran desprendimientos de rocas en la Cuesta El Portezuelo

Vialidad Provincial informó sobre la presencia de desprendimientos de rocas en la Ruta Provincial N° 42, aproximadamente 800 metros antes de llegar al primer mirador de la Cuesta El Portezuelo. La situación motivó la intervención del organismo, que desplegó personal y maquinaria para trabajar en el despeje de la calzada y mejorar las condiciones de circulación en el sector afectado.

El episodio requiere especial atención por parte de quienes transitan por esta vía, debido a la posibilidad de que se produzcan nuevos desprendimientos. En este contexto, las tareas se concentran en retirar las rocas que afectan la calzada, con el objetivo de favorecer el tránsito y reducir las dificultades para circular por la zona.

Trabajos sobre la calzada para mejorar la circulación

De acuerdo con la información difundida por Vialidad Provincial, personal y maquinaria del organismo trabajan en el despeje de la ruta. La intervención busca mejorar las condiciones de circulación en el tramo donde se registraron los desprendimientos.

Mientras se desarrollan estas tareas, el sector permanece bajo una advertencia preventiva dirigida a los conductores. La presencia de rocas y el riesgo de que ocurran nuevos desprendimientos hacen necesario extremar las medidas de precaución al atravesar este punto de la Cuesta El Portezuelo.

Las recomendaciones para quienes transitan por la zona

Ante esta situación, Vialidad Provincial solicitó a los automovilistas transitar con extrema precaución, reducir la velocidad y no detenerse en el sector afectado. La recomendación de evitar las detenciones responde al riesgo de nuevos desprendimientos, que podrían comprometer la seguridad de quienes circulan por el lugar.

La advertencia se mantiene mientras el organismo lleva adelante los trabajos de despeje de la calzada. Por ello, quienes deban transitar por la Ruta Provincial N° 42, en las inmediaciones del primer mirador de la Cuesta El Portezuelo, deberán prestar especial atención a las condiciones del camino y respetar las indicaciones preventivas difundidas por Vialidad Provincial.