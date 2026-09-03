Alerta roja por incendios forestales: piden extremar los cuidados en Catamarca

La Brigada de Incendios Forestales de Catamarca emitió una advertencia y solicitó a la población extremar los cuidados ante la alerta roja por incendios forestales, en un contexto marcado por condiciones que favorecen la propagación del fuego.

Desde el organismo señalaron que la provincia atraviesa uno de los momentos más delicados de la temporada. "Nos encontramos en los meses más críticos de la temporada de incendios forestales, con alta disponibilidad de combustibles y condiciones que favorecen la propagación del fuego", indicaron.

La advertencia cobra especial relevancia ante las condiciones previstas para este jueves, jornada en la que se espera el ingreso de un frente frío acompañado por ráfagas de viento en distintos sectores del territorio provincial.

Frente a este escenario, la Brigada insistió en la necesidad de adoptar medidas de prevención y evitar cualquier situación que pueda derivar en el inicio de un foco ígneo.

Viento durante toda la jornada

Según la información difundida, durante este jueves el viento estará presente a lo largo de toda la jornada. Las ráfagas provendrán del sector Noreste y, de acuerdo con lo advertido, podrían superar los 60 kilómetros por hora.

La combinación de estas condiciones con la alta disponibilidad de combustibles naturales constituye uno de los factores que generan preocupación en el marco de la temporada de incendios forestales. El panorama informado por la Brigada de Incendios Forestales se caracteriza por dos elementos centrales:

Alta disponibilidad de combustibles.

Condiciones que favorecen la propagación del fuego.

A ello se suma el ingreso previsto de un frente frío y la presencia sostenida del viento durante la jornada, con ráfagas que podrían alcanzar una intensidad superior a los 60 km/h en distintos sectores de la provincia.

Prohibición de realizar quemas

Ante la situación de alerta, el organismo fue claro en su recomendación a la comunidad: no realizar quemas y evitar cualquier actividad que pueda generar fuego. La solicitud apunta a reducir al máximo los riesgos durante una jornada en la que las condiciones meteorológicas previstas pueden favorecer la propagación de las llamas.

La prevención, en este contexto, se convierte en un aspecto central del mensaje difundido por la Brigada de Incendios Forestales de Catamarca. Entre las principales recomendaciones comunicadas se encuentran:

No realizar quemas.

Evitar cualquier actividad que pueda generar fuego.

Extremar los cuidados durante toda la jornada.

Dar aviso inmediato ante la presencia de una columna de humo.

La advertencia se produce en los meses que el organismo identificó como los más críticos de la temporada de incendios forestales, debido a las condiciones existentes y a la disponibilidad de combustibles que pueden contribuir a la expansión del fuego.

Ante una columna de humo, llamar al 911

La Brigada de Incendios Forestales también recordó a la población la importancia de actuar de manera inmediata ante la detección de posibles focos.

El mensaje difundido establece que, ante la presencia de una columna de humo, se debe avisar inmediatamente al 911. La comunicación rápida de este tipo de situaciones forma parte de las recomendaciones emitidas en el marco de la alerta roja y de las medidas preventivas solicitadas para la jornada.

El organismo puso el acento en la responsabilidad colectiva frente al riesgo de incendios y resumió su mensaje con una consigna dirigida a toda la comunidad: "Prevenir es responsabilidad de todos".