Fallas en la tarjeta SUBE: podrían demorarse las recargas y la acreditación de saldo

Los usuarios del transporte público podrían encontrarse este jueves con inconvenientes al momento de utilizar la tarjeta SUBE, debido a problemas registrados en el sistema de compra y acreditación de saldo.

La situación comenzó a ser reportada por pasajeros durante la tarde del miércoles, cuando varios usuarios manifestaron dificultades tanto para realizar las recargas como para lograr que el saldo cargado se acreditara efectivamente en sus tarjetas. Los inconvenientes generan una situación de atención para quienes dependen del sistema y necesitan contar con saldo disponible antes de abordar el transporte público. La posibilidad de concretar una recarga no garantiza, según los problemas reportados, que el monto se encuentre inmediatamente acreditado para ser utilizado.

Desde las cuentas oficiales de SUBE informaron que el sistema presenta inconvenientes que pueden afectar dos instancias del proceso: la compra de saldo y su posterior acreditación.

Ante esta situación, recomendaron a los usuarios tener en cuenta los problemas registrados al momento de planificar sus viajes.

Las dificultades comenzaron a reportarse el miércoles

Los primeros reportes sobre las fallas surgieron durante la tarde del miércoles. Diferentes pasajeros comenzaron a manifestar inconvenientes vinculados con el funcionamiento del sistema de recargas.

Las dificultades incluyeron problemas para realizar la compra de saldo y también situaciones en las que las recargas efectuadas no lograban acreditarse correctamente en las tarjetas. De acuerdo con la información difundida, la falla no se limita únicamente a un momento del procedimiento, sino que puede afectar tanto la instancia en la que el usuario busca adquirir una recarga como el paso posterior necesario para disponer efectivamente del saldo.

La situación llevó a que desde las cuentas oficiales de SUBE se advirtiera sobre los inconvenientes, con el objetivo de que los pasajeros tengan presente esta circunstancia antes de utilizar el transporte público.

Máquinas con funcionamiento limitado

Entre los problemas denunciados por los usuarios se encuentra el funcionamiento limitado de las máquinas disponibles en distintas estaciones. En algunos casos, los dispositivos permitían únicamente realizar la consulta del saldo disponible en la tarjeta, pero no concretaban la acreditación de las recargas que ya habían sido realizadas.

Esta situación representa una dificultad adicional para quienes necesitan comprobar que el dinero cargado se encuentre disponible para ser utilizado en el transporte público.

De esta manera, los usuarios podrían encontrarse con una situación en la que la tarjeta permite visualizar el saldo disponible, mientras persisten inconvenientes para completar la acreditación de nuevas cargas.

Recomiendan verificar el saldo antes de viajar

La falla podría generar complicaciones especialmente entre las personas que necesitan realizar una carga de saldo poco antes de abordar el transporte público. Por ese motivo, la principal recomendación es verificar que la recarga haya sido efectivamente acreditada antes de iniciar el viaje.

La advertencia cobra relevancia ante los inconvenientes registrados desde la tarde del miércoles y la posibilidad de que las dificultades continúen afectando a los usuarios durante este jueves.

Quienes necesiten cargar saldo deberán tener presente que pueden producirse problemas tanto al momento de realizar la compra como en la etapa de acreditación, por lo que resulta importante comprobar que el monto se encuentre disponible en la tarjeta antes de utilizar el servicio.