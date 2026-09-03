De no creer: Cayó de un tercer piso, se accidentó en moto y lo atropelló un patrullero

La historia de Alexis, un joven de 21 años oriundo de Esperanza, parece reunir una sucesión de episodios tan inesperados como graves. En distintos momentos sufrió una caída desde un tercer piso mientras trabajaba como albañil, padeció un accidente en moto que le provocó una fractura de fémur en tres partes y, cuando se encontraba en plena recuperación y acababa de recibir el alta médica, fue atropellado por un patrullero frente a la guardia del Hospital Cullen de Santa Fe.

El último episodio agravó nuevamente su situación. El impacto provocó el desplazamiento de los tornillos que tenía colocados en la pierna y ahora deberá someterse a una nueva intervención quirúrgica. Alexis, que ya atravesó varias operaciones por diferentes lesiones, lamentó que esta será la sexta cirugía a la que deberá enfrentarse.

"Fue algo inexplicable, pero bueno, son cosas que pueden pasar. No se ven todos los días", contó el joven en diálogo con Siempre Juntos por Cadena 3 Rosario, al repasar el insólito episodio ocurrido en la puerta del hospital.

Veinte días internado y un nuevo accidente al recibir el alta

Alexis llevaba 20 días internado en el Hospital Cullen de Santa Fe luego de haber sufrido un accidente en moto. Como consecuencia del siniestro, padeció una fractura de fémur en tres partes y debió ser sometido a una operación. Luego de la intervención y tras permanecer internado durante ese período, finalmente recibió el alta. Sin embargo, cuando aguardaba para regresar, su recuperación volvió a quedar interrumpida por un hecho inesperado.

El joven se encontraba en una silla de ruedas junto a un amigo, sobre la vereda de la guardia del hospital, mientras ambos esperaban la llegada de un remis. En ese momento, un patrullero perdió el control y terminó embistiéndolos.

Según relató Alexis, en esos instantes una ambulancia ingresaba al hospital con la alerta roja. Al mismo tiempo, el móvil policial se encontraba detenido en medio de la calle debido a una pelea que había ocurrido momentos antes.

Cuando el agente intentó poner en marcha la camioneta, comenzó a tener dificultades para hacerlo. Finalmente, el vehículo perdió el control y se dirigió directamente hacia el lugar donde estaban Alexis y su amigo. "Se ve que se puso como nervioso, se le fue la camioneta y vino derecho a nosotros. Nos agarró bien de lleno y nos estampilló contra las rejas", explicó el joven.

El impacto contra las rejas y una nueva lesión

La embestida tuvo consecuencias tanto para Alexis como para su amigo. Ambos fueron golpeados y el impacto también provocó la caída de las rejas ubicadas en el ingreso de la guardia.

Para Alexis, que acababa de atravesar una larga internación y una operación por la fractura de fémur, el choque significó una nueva complicación en una recuperación que ya se encontraba en marcha. El joven relató que, luego de ser embestido, intentó incorporarse. Fue entonces cuando advirtió la gravedad de lo que había ocurrido con su pierna.

"Cuando me quise sentar, me vi toda la pierna doblada otra vez y empecé a gritar", recordó.

Ahora espera el informe médico definitivo, aunque ya le anticiparon que deberá someterse a una nueva cirugía. El impacto provocó que los tornillos que tenía colocados en la zona de la rodilla se desplazaran, por lo que será necesaria una nueva intervención.

"Ya voy por la sexta cirugía", lamentó Alexis, al resumir la extensa sucesión de procedimientos médicos que debió atravesar como consecuencia de los diferentes accidentes y lesiones que sufrió.

La caída desde un tercer piso mientras trabajaba

Pero la fractura de fémur y el posterior atropello frente al Hospital Cullen no son los únicos episodios graves que marcaron la historia del joven. Antes del accidente en moto, Alexis había sufrido una caída desde un tercer piso mientras trabajaba como albañil en Esperanza. El episodio le provocó múltiples lesiones.

Según contó, el accidente ocurrió cuando se resbaló mientras realizaba su trabajo. "Me patiné con arenilla y me caí. Me trituré todo el hueso del codo, me rompí dos muelas y dos dientes y me clavé una tabla en la cabeza", relató.

A esas lesiones se sumaron otros problemas que también derivaron en intervenciones y tratamientos. Alexis recordó, entre otros episodios, una hernia y un accidente en el que un clavo le atravesó la mano.

La sucesión de situaciones que atravesó incluye:

Una caída desde un tercer piso mientras trabajaba como albañil.

Lesiones en el codo, dos muelas y dos dientes tras aquella caída.

Una tabla clavada en la cabeza durante el mismo accidente.

Una hernia.

Un accidente en el que un clavo le atravesó la mano.

Un accidente en moto que le provocó una fractura de fémur en tres partes.

Veinte días de internación en el Hospital Cullen.

Una cirugía por la fractura sufrida.

El atropello por parte de un patrullero cuando esperaba un remis tras recibir el alta.

El desplazamiento de los tornillos colocados en su pierna.

Una nueva operación, que será la sexta cirugía que deberá afrontar.

"Ya no me quedan más vidas"

A pesar de la gravedad de los accidentes que atravesó y de las sucesivas cirugías, Alexis aseguró que intenta tomarse estas situaciones con humor.

"Yo creo que ya no me quedan más vidas", expresó el joven al referirse a la cantidad de episodios que acumuló a lo largo de su historia. También admitió que tanto el accidente ocurrido recientemente frente a la guardia del Hospital Cullen como las situaciones anteriores intenta tomarlas casi como una broma, aun cuando cada una de ellas dejó consecuencias físicas y requirió tratamientos médicos.

Ahora, su recuperación deberá comenzar nuevamente con una nueva intervención quirúrgica. El accidente con el patrullero interrumpió una vez más el proceso que había iniciado luego de la fractura de fémur y de los 20 días que permaneció internado.

Así, Alexis deberá enfrentar una nueva cirugía y continuar con una recuperación que, de manera inesperada, volvió a quedar atravesada por otro accidente. La secuencia, que incluye una caída desde un tercer piso, un grave accidente en moto y el posterior atropello por un móvil policial cuando acababa de recibir el alta, conforma una historia que el propio joven resume con una mezcla de incredulidad y humor: "Ya no me quedan más vidas".