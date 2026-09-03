¿Modernidad? Cada vez más iglesias aceptan códigos QR para las limosnas

Las nuevas tecnologías también comenzaron a ocupar un lugar en una práctica habitual dentro de las celebraciones religiosas. En diferentes iglesias de Córdoba, cada vez son más los templos que incorporaron el código QR como alternativa para recibir limosnas y donaciones, permitiendo que los fieles puedan realizar sus aportes a través de sus teléfonos celulares.

La modalidad fue implementada hace un tiempo en algunos espacios religiosos y representa una adaptación a los sistemas de pago electrónico que forman parte de la vida cotidiana. Sin embargo, la incorporación de esta herramienta no significó el fin del método tradicional: durante las misas, la canasta continúa pasando entre los presentes para quienes eligen realizar su colaboración de esa manera.

Así, en los templos cordobeses conviven actualmente dos formas de realizar los aportes: la tradicional, mediante billetes depositados en la canasta, y la digital, a través del escaneo de códigos QR y el uso de diferentes sistemas electrónicos de pago.

El momento de la colecta durante la misa

Durante la celebración de la misa existe un momento destinado específicamente a la realización de la colecta. Es entonces cuando una persona pasa la canasta entre los asistentes y cada fiel deposita una contribución de acuerdo con sus posibilidades económicas.

Este mecanismo continúa plenamente vigente en las iglesias que comenzaron a incorporar herramientas digitales. La llegada de los códigos QR no reemplazó la práctica habitual, sino que sumó una nueva posibilidad para quienes utilizan el teléfono celular y las aplicaciones de pago electrónico.

La incorporación de esta alternativa permite que los aportes puedan realizarse a través de billeteras electrónicas, aplicaciones u otros sistemas de pago digital. De esta manera, el teléfono se convierte en una herramienta adicional para efectuar una limosna o realizar una donación dentro de los templos que ya cuentan con este mecanismo.

La Catedral de Córdoba y el uso del código QR

Uno de los espacios que incorporó esta modalidad es la Catedral de Córdoba, donde el sistema de códigos QR fue implementado hace aproximadamente un año.

La herramienta permite que cada persona pueda escanear el código con su teléfono celular y elegir libremente cuánto dinero desea aportar. La posibilidad de realizar una contribución de manera electrónica se suma así a la colecta tradicional y amplía las opciones disponibles para los fieles al momento de colaborar.

El funcionamiento del sistema se basa en una secuencia sencilla:

El fiel utiliza su teléfono celular.

Escanea el código QR disponible.

Accede a una modalidad de pago electrónico.

Puede realizar su aporte mediante billeteras electrónicas, aplicaciones u otros sistemas de pago.

Cada persona elige libremente el monto que desea aportar.

La implementación responde a la incorporación de nuevas formas de pago en la vida cotidiana y a la necesidad de adaptar ciertos mecanismos tradicionales a las posibilidades que ofrecen las herramientas tecnológicas.

Dos modalidades que conviven en los templos

La presencia de los códigos QR no se limita a un solo espacio. En otros templos de Córdoba también comenzó a observarse la convivencia entre las modalidades tradicionales y digitales.

La iglesia de la Compañía de Jesús es uno de esos ejemplos, donde ambas alternativas están disponibles para los fieles. Por un lado, continúa el método de siempre, con la canasta que circula durante la misa y permite que quienes lo deseen depositen dinero en efectivo. Por otro, se encuentra la posibilidad de utilizar el código QR y efectuar el aporte a través del teléfono celular.

Las colectas habituales con las canastas siguen siendo una de las principales formas de colaboración. La modalidad digital, en este sentido, no eliminó la costumbre existente, sino que se incorporó como una alternativa adicional.

La vigencia del método tradicional

A pesar del avance de los sistemas electrónicos, el método tradicional mantiene un lugar importante dentro de las celebraciones. Las canastas que se pasan durante la misa continúan siendo utilizadas por una parte significativa de los asistentes. Este sistema resulta particularmente habitual entre los adultos mayores, quienes en muchos casos ni siquiera llevan consigo un teléfono celular durante la celebración religiosa.

La diferencia en los hábitos de uso de la tecnología explica, en parte, la convivencia de ambos mecanismos. Mientras algunas personas pueden optar por realizar una transferencia o utilizar una billetera electrónica, otras continúan prefiriendo depositar billetes directamente en la canasta.

De este modo, las iglesias que adoptaron el código QR mantienen abiertas las dos posibilidades, sin dejar de lado una práctica que continúa formando parte del desarrollo habitual de las misas.