Jueves y sigue el calorcito en Catamarca: ¿a cuánto llegará la máxima?

Llegamos al jueves con condiciones de tiempo estable y temperaturas agradables, en una jornada nuevamente primaveral. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, el día estará marcado por un paulatino aumento de la temperatura desde las primeras horas hasta alcanzar su punto más elevado durante la tarde, cuando el termómetro llegará a los 26 grados, en la previa del descenso de la temperatura de camino al fin de semana.

¿Cómo estará la mañana?

El jueves comenzó con condiciones de cielo algo nublado durante la madrugada y un registro de 16 grados y viento soplando desde el Noroeste. Ya durante la mañana, el cielo completamente despejado, mientras que la temperatura seguirá en aumento hasta alcanzar los 18 grados.

El viento en tanto registrará un cambio y rotará hacia el sector Sudeste. Las velocidades previstas estarán comprendidas entre 13 y 22 km/h y ya con registro de ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

La tarde con calorcito

La tarde concentrará las condiciones de mayor temperatura del jueves. Según el SMN, el termómetro llegará a una máxima de 26 grados, en un contexto ya de pleno sol. El Innombrable continuará soplando desde la misma dirección y con la misma intensidad. Sin embargo, para este período también se prevén ráfagas de mayor intensidad, llegando a registros de entre 51 a 59 km/h.

El marcado ascenso de la temperatura y la presencia de cielo despejado definen así el tramo más cálido de una jornada que mantendrá condiciones estables para gran parte de la provincia.

Una noche ligeramente nublada

Hacia la noche, las condiciones del cielo cambiarán nuevamente y se espera que se presente ligeramente nublado. Luego de la máxima de la tarde, el termómetro descenderá hasta los 24 grados.

El viento, en tanto, soplará desde el sector Noreste, con velocidades previstas de entre 13 y 22 km/h. Al igual que durante el resto del día, no se esperan precipitaciones.

Es así que en términos generales, el pronóstico para este jueves en Catamarca anticipa una jornada estable y con temperaturas que irán desde los 16 grados hasta los 26 grados.

