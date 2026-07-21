Alerta en las rutas: un tramo de la Ruta 43 quedó intransitable

La Dirección Provincial de Vialidad informó el estado de transitabilidad de distintas rutas provinciales y estableció una advertencia especialmente importante para la Ruta Provincial N.º 43, en el departamento Antofagasta de la Sierra.

El tramo comprendido desde Cuesta de Randolfo hasta Antofagasta de la Sierra se encuentra intransitable debido a la intensa nevada registrada durante la noche y a la presencia de hielo y nieve sobre la calzada.

Las condiciones más complejas se registran especialmente en los sectores de Peña Fría y Pasto Ventura, donde la acumulación de nieve y la formación de hielo dificultan completamente la circulación. Frente a esta situación, se solicitó a vecinos, transportistas y turistas no transitar por este corredor hasta nuevo aviso, con el objetivo de resguardar la seguridad de todas las personas.

En el lugar se encuentra presente personal de Vialidad, junto con organismos de seguridad que trabajan en la zona y realizan las tareas correspondientes ante el escenario generado por el temporal.

Precaución en la Cuesta El Clavillo

En tanto, la Ruta Provincial N.º 48, en el sector de la Cuesta El Clavillo, Aconquija, se encuentra transitable, aunque con precaución. En esta zona se registra presencia de neblina y llovizna, condiciones que pueden dificultar la circulación y reducir la visibilidad de quienes transitan por el corredor.

Personal de Vialidad Provincial trabaja en el lugar. Por ese motivo, se solicitó a los conductores respetar tanto la señalización existente como las indicaciones del personal vial que se encuentra desarrollando tareas en la zona.

Cuesta del Clavillo

La recomendación es circular con atención y adaptar la conducción a las condiciones presentes en el camino.

Llovizna en la zona de la cumbre de El Portezuelo

Otra de las rutas incluidas en el informe es la Cuesta El Portezuelo. El corredor se encuentra transitable con precaución, aunque se registra llovizna en la zona de la cumbre.

La presencia de humedad en el camino obliga a mantener una circulación cuidadosa y a prestar especial atención durante el recorrido. Desde Vialidad Provincial se incluye este sector entre los corredores donde se permite el tránsito, pero bajo condiciones de precaución.

Desvío transitorio en la Ruta Provincial 46

La Dirección Provincial de Vialidad también informó sobre la situación de la Ruta Provincial N.º 46, en el tramo comprendido entre La Puntilla y Belén.

En este sector se encuentra vigente un desvío transitorio debido a trabajos de reparación en el río Belén. La circulación permanece habilitada mediante el desvío correspondiente, pero se solicita a quienes transiten por la zona hacerlo con precaución y respetar la señalización instalada.