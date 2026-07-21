Buscan a cinco mineros varados en la Puna: el operativo de rescate sería por aire

Continúa el operativo de emergencia desplegado en Antofagasta de la Sierra para asistir a los trabajadores mineros que todavía permanecen varados desde el domingo en la Puna. Las tareas se desarrollan en un escenario marcado por condiciones climáticas extremas, con nevadas y fuertes ráfagas de viento que dificultan el avance de los equipos de rescate y complican las tareas de localización y asistencia.

Mientras se mantiene el despliegue terrestre, se espera la incorporación de medios aéreos al dispositivo. La intervención se produce luego del rescate realizado horas antes, cuando fueron socorridos otros trabajadores y una familia de turistas que también habían quedado afectados por el temporal.

Sin embargo, las tareas de emergencia continuaron debido a que aún restaba localizar a una camioneta en la que se trasladaban cinco trabajadores de la empresa Río Tinto. La situación generó un nuevo despliegue para determinar con precisión la cantidad de personas afectadas y establecer la estrategia de evacuación en una zona donde el temporal mantiene condiciones adversas. En el operativo intervienen Vialidad, la Municipalidad de Antofagasta de la Sierra y equipos de rescate de empresas mineras, además de pobladores de la zona que buscan caminos alternativos para llegar hasta los vehículos que cuentan con geolocaloizador.

Los afectados por el temporal

La compleja situación de los trabajadores fue confirmada por el secretario general de AOMA, Gustavo Molina, quien explicó que, en un primer momento, se tenía conocimiento de la existencia de dos camionetas con personal minero. Sin embargo, a medida que se activaron los protocolos de rescate y comenzaron las tareas en el territorio, fueron apareciendo otros vehículos afectados por el temporal.

El dirigente sindical, que este lunes ya había alertado por esta situación, explicó que la dimensión del operativo fue modificándose a medida que avanzaban las tareas. "En un principio se hablaba de dos camionetas y tres personas. Cuando se habilitaron los protocolos de rescate encontramos que el número sería de diez personas afectadas", señaló Molina.

El paso de las horas permitió establecer que el número de trabajadores que requerían asistencia era mayor al inicialmente previsto. En ese contexto, las autoridades y los equipos involucrados debieron ampliar el operativo para localizar los vehículos y garantizar la asistencia a quienes permanecían aislados en distintos puntos de la Puna.

Una camioneta en el Salar del Hombre Muerto

El que también se refirió al respecto es el director provincial de Defensa Civil, Walter Zárate, quien informó que la camioneta con los cinco trabajadores de Río Tinto había sido localizada en la zona del Salar del Hombre Muerto.

A partir de esa localización, se definió avanzar con una evacuación aérea para asistir a los trabajadores que continúan varados. Para concretar la operación, se desplegará un helicóptero trasladado desde Buenos Aires y gestionado por las empresas mineras.

El objetivo central del operativo será concretar el rescate de las cinco personas que permanecen en la zona, en medio de un temporal que continúa dificultando las operaciones. La utilización de un medio aéreo aparece así como la alternativa prevista para asistir y evacuar a los trabajadores ante las dificultades que presenta el terreno y las condiciones meteorológicas.

AOMA reclamó por los protocolos de invierno

En paralelo al operativo de rescate, la situación generó cuestionamientos sobre las condiciones en las que se autorizó la circulación de vehículos durante el temporal. La Asociación Obrera Minera Argentina, AOMA, presentó una nota ante el Ministerio de Minería y las empresas involucradas para solicitar explicaciones sobre las autorizaciones de circulación durante el fenómeno climático.

Gustavo Molina sostuvo que "se minimizó el temporal" y cuestionó que algunos vehículos hayan transitado cuando, según afirmó, el protocolo de invierno no habilitaba la circulación.

"Cuando hay un protocolo de invierno, claramente no está habilitada la transitabilidad de los equipos", expresó el dirigente sindical. Sus declaraciones colocaron el foco en el cumplimiento de las medidas previstas para afrontar situaciones climáticas adversas y en las decisiones adoptadas respecto de la circulación de los vehículos mineros.

El reclamo se produce mientras continúan las tareas de rescate y asistencia en la Puna, donde las condiciones meteorológicas obligaron a ampliar el dispositivo y a recurrir a medios aéreos para alcanzar a los trabajadores que permanecen aislados.