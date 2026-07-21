El Poncho propone una pausa con aroma a café, sabores artesanales y propuestas

La 55° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho invita a vivir una experiencia que combina artesanías, música y sabores. Entre los recorridos por los pabellones, las visitas a los distintos espacios y los encuentros frente a los escenarios, la gastronomía ocupa un lugar propio y ofrece alternativas para acompañar cada momento de la jornada.

La propuesta gastronómica permite detenerse, compartir y continuar disfrutando de la celebración. En distintos sectores del Predio Ferial, los visitantes encuentran espacios pensados para hacer una pausa, tomar un café, disfrutar de una merienda, compartir una comida o simplemente elegir entre una amplia variedad de sabores.

En el corazón de la caminería central, la pérgola que conecta el Mercado Cultural con los distintos sectores del Predio Ferial se transforma en uno de los principales puntos de encuentro. Allí se reúnen cafeterías y propuestas gastronómicas con diferentes identidades y opciones para cada momento del día.

El recorrido incluye:

Café de especialidad.

Panadería de autor.

Pastelería artesanal.

Helados.

Alfajores.

Opciones saludables.

Sándwiches.

Pizzas artesanales.

Comidas elaboradas.

La diversidad de propuestas permite que cada visitante pueda encontrar una alternativa acorde a sus preferencias, en un paseo que combina el movimiento propio de la Fiesta con espacios para sentarse, compartir y disfrutar.

Café de especialidad y panadería de autor

Entre las propuestas de la caminería central, De Vereda suma su experiencia en café de especialidad y panadería de autor. Su oferta incluye preparaciones como rolls de canela, croissants y cookies estilo New York, que acompañan una propuesta pensada para quienes buscan disfrutar de productos de elaboración cuidada durante su recorrido por el Predio Ferial.

Por su parte, Cultivo incorpora una mirada contemporánea a la experiencia gastronómica. Además de sus cafés de especialidad, ofrece bebidas como Orange Coffee y Espresso Tonic. Su carta también incluye panificados, sándwiches y pizzas artesanales, ampliando las opciones disponibles para quienes buscan una pausa que pueda adaptarse a diferentes momentos del día.

La propuesta permite combinar bebidas, preparaciones dulces y alternativas saladas en un mismo recorrido, con una oferta que se integra al movimiento general de la Fiesta.

Opciones saludables y propuestas de brunch

Para quienes buscan alternativas saludables, Integral ofrece una propuesta de panadería y pastelería con productos integrales, opciones sin azúcar y una línea keto.

La variedad permite incorporar diferentes preferencias alimentarias dentro del paseo gastronómico y suma alternativas a la oferta tradicional de cafés, pastelería y comidas. En tanto, Drako Caffé & Lunch combina cafetería, pastelería y propuestas de brunch. Entre sus opciones se encuentran tostadas, avocado toast, wraps y otras preparaciones para disfrutar en distintos momentos de la jornada.

La propuesta puede acompañar tanto una pausa durante el recorrido como una comida más completa, en un espacio que reúne distintas alternativas dentro de una misma carta.

Sabores salados y opciones para compartir

La oferta gastronómica también incorpora espacios con propuestas saladas y alternativas pensadas para compartir. Las Lilas combina cafetería, pizzas artesanales y sándwiches con opciones destinadas a distintos públicos. Entre sus propuestas se encuentra una hamburguesa veggie elaborada con quinoa negra, pan de papa, rúcula, tomate y queso, además de alternativas sin gluten.

La variedad de su carta permite sumar opciones diferentes dentro del paseo y ampliar la oferta para quienes buscan comidas elaboradas.

El Artesano se especializa en sándwiches preparados en distintos tipos de panes, con opciones tradicionales y vegetarianas. La propuesta pone el foco en una de las alternativas más elegidas para una pausa durante una jornada de recorrido, con opciones adaptadas a diferentes gustos.

Por su parte, Delicias Pastelería & Café invita a disfrutar de cookies, tortas, cheesecakes y productos de elaboración artesanal.

Las propuestas dulces forman así parte central de la experiencia gastronómica y acompañan el café y las meriendas que los visitantes pueden disfrutar durante su paso por el Predio Ferial.

Los clásicos que también dicen presente

Dentro del paseo gastronómico, los clásicos también tienen su lugar. Cantegrill acompaña la experiencia con sus helados artesanales, una alternativa para disfrutar durante el recorrido por los distintos espacios de la Fiesta.

Churros Don López ofrece su tradicional propuesta de los churros más reconocidos de Catamarca, en diferentes presentaciones. Entre ellas se encuentran los churros bañados en chocolate y los rellenos de dulce de leche y crema pastelera.

Titito suma sus reconocidos alfajores, mientras que Havanna ofrece sus clásicos productos, cafetería y opciones dulces y saladas para acompañar la pausa. La presencia de estas propuestas permite que la experiencia gastronómica reúna tanto opciones contemporáneas como sabores clásicos que forman parte de las alternativas elegidas por los visitantes.

La gastronomía también recorre los pabellones

La experiencia no se concentra únicamente en la caminería central. La oferta gastronómica también se extiende a los distintos pabellones del Predio Ferial.

En el Pabellón de Turismo, Magnolia Café + Pastelería ofrece café, infusiones y preparaciones dulces. En el Pabellón Aldacira Flores, Havanna cuenta con una estación de café, incorporando una alternativa para quienes recorren ese espacio.

En el Pabellón Peregrina Zárate, Fratelli Café acompaña el recorrido de los artesanos con una propuesta basada en cafés y acompañamientos tradicionales. Por su parte, en el ingreso a Poncho Diseño, La Cafetería recibe a los visitantes antes de comenzar el recorrido por el espacio dedicado al diseño de autor.

De esta manera, los distintos puntos gastronómicos se integran al circuito general de la Fiesta y permiten que los visitantes encuentren opciones para hacer una pausa en diferentes momentos del recorrido.