Calidad Alimentaria brindará atención al público durante la Fiesta del Poncho 2026

En el marco de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho 2026, el Ministerio de Salud de la provincia informó que la Dirección de Calidad Alimentaria brindará atención al público durante el desarrollo de la celebración.

El espacio estará ubicado en la Oficina N°2 del Estadio Bicentenario, frente al Predio Ferial, y funcionará como un punto de consulta y asesoramiento para quienes necesiten realizar trámites o recibir información vinculada con distintos aspectos relacionados con la calidad y la seguridad de los alimentos.

La iniciativa permitirá que durante la Fiesta del Poncho las personas puedan acceder a atención directa del personal técnico y administrativo de la Dirección de Calidad Alimentaria. La oficina estará disponible en el siguiente horario:

Lugar: Oficina N°2 del Estadio Bicentenario, frente al Predio Ferial.

Oficina N°2 del Estadio Bicentenario, frente al Predio Ferial. Horario de atención: de 14.30 a 21 horas .

de . Organismo: Dirección de Calidad Alimentaria, dependiente del Ministerio de Salud de la provincia.

La presencia de la Dirección durante el evento permitirá concentrar en un mismo lugar consultas, trámites, retiro de documentación y asesoramiento específico.

Consultas y trámites vinculados

El personal técnico y administrativo estará disponible para recibir todo tipo de consultas vinculadas con distintos trámites del área. Entre los temas que podrán abordarse se encuentran el Registro de Establecimiento, el Registro de Productos y el Carné de Manipulador/a de Alimentos.

También se podrá realizar el retiro de documentación, una instancia que permitirá a quienes tengan trámites relacionados con la Dirección de Calidad Alimentaria acceder a la documentación correspondiente durante el período de atención establecido.

Los principales trámites y consultas incluyen:

Registro de Establecimiento.

Registro de Productos.

Carné de Manipulador/a de Alimentos.

Retiro de documentación.

La propuesta busca brindar una atención directa durante una celebración que reúne diferentes actividades y propuestas, ofreciendo a la comunidad un espacio específico para realizar consultas y recibir orientación.

Asesoramiento sobre la elaboración

Además de los trámites vinculados con los registros, la Dirección de Calidad Alimentaria brindará asesoramiento sobre distintos aspectos relacionados con la elaboración de alimentos. Las consultas podrán referirse a:

Elaboración.

Fraccionamiento.

Rotulado.

Otros aspectos vinculados con los alimentos.

El asesoramiento permitirá abordar dudas relacionadas con los procesos y las condiciones vinculadas a los productos alimenticios, dentro de las competencias de la Dirección de Calidad Alimentaria.

La atención estará a cargo de personal técnico y administrativo, que recibirá las consultas durante el horario previsto en la Oficina N°2 del Estadio Bicentenario. De esta manera, quienes necesiten orientación podrán acercarse de manera presencial al punto de atención ubicado frente al Predio Ferial.

También se recibirán denuncias bromatológicas

La Dirección de Calidad Alimentaria también informó que se podrán realizar denuncias bromatológicas. Entre las situaciones que pueden ser objeto de denuncia se encuentran los casos de:

Alimentos en mal estado.

Alimentos que no son conservados en las condiciones requeridas.

Otras situaciones vinculadas con la calidad alimentaria.

La posibilidad de realizar consultas y denuncias durante la Fiesta del Poncho suma una vía de atención presencial para la comunidad. El espacio permitirá recibir inquietudes relacionadas con alimentos y condiciones de conservación, además de brindar asesoramiento sobre los trámites y temas específicos que corresponden a la Dirección de Calidad Alimentaria.

Formulario web y teléfono de contacto

Asimismo, se recordó que se encuentra habilitado un formulario web para realizar denuncias a través del sitio oficial de la Dirección de Calidad Alimentaria. También se encuentra disponible el teléfono 383 419 5821.

De esta manera, la comunidad cuenta con diferentes vías para realizar consultas o efectuar denuncias:

Atención presencial: Oficina N°2 del Estadio Bicentenario, frente al Predio Ferial.

Oficina N°2 del Estadio Bicentenario, frente al Predio Ferial. Horario: de 14.30 a 21 horas.

de 14.30 a 21 horas. Formulario web: disponible en el sitio oficial de la Dirección de Calidad Alimentaria.

disponible en el sitio oficial de la Dirección de Calidad Alimentaria. Teléfono: 383 419 5821.

La atención durante la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho 2026 permitirá acercar los servicios de la Dirección de Calidad Alimentaria a la comunidad durante el desarrollo del evento.

Con la instalación de este punto de atención, el Ministerio de Salud de la provincia busca ofrecer un espacio donde se puedan canalizar consultas sobre registros, documentación, manipulación de alimentos, elaboración, fraccionamiento y rotulado, además de recibir denuncias bromatológicas.

La Oficina N°2 del Estadio Bicentenario, ubicada frente al Predio Ferial, funcionará como un punto de referencia para quienes necesiten realizar trámites, retirar documentación o recibir asesoramiento durante la celebración.

En paralelo, el formulario web habilitado y el teléfono 383 419 5821 continuarán disponibles como canales de contacto para la comunidad.