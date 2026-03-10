Alerta sanitaria por aumento de casos sospechosos de Chikungunya en el país

El Ministerio de Salud emitió una alerta epidemiológica ante el aumento de casos sospechosos de fiebre Chikungunya en el país, una situación que mantiene bajo vigilancia a las autoridades sanitarias debido a la expansión de la enfermedad en distintas regiones. De acuerdo con la información difundida por la cartera sanitaria, durante la temporada en curso se notificaron 2.217 casos sospechosos de fiebre Chikungunya, de los cuales 47 fueron clasificados como casos confirmados y probables, esto a nivel país.

El seguimiento epidemiológico permitió identificar que varios de los casos reportados están vinculados a antecedentes de viaje a países donde circula el virus, aunque también se detectaron situaciones de transmisión local, lo que incrementa la preocupación sanitaria.

La alerta busca reforzar las medidas de vigilancia y prevención frente a un escenario que combina casos importados y focos de transmisión dentro del territorio nacional.

Casos importados detectados en distintas provincias

Según los datos difundidos, los casos notificados en diversas jurisdicciones del país presentan antecedente de viaje internacional, lo que permite clasificarlos como casos importados. Las notificaciones se registraron en las siguientes jurisdicciones:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)

Provincia de Buenos Aires

Córdoba

Chaco

Entre Ríos

En estos casos, los pacientes informaron haber viajado recientemente a países donde existe circulación del virus. Los destinos señalados en los antecedentes de viaje fueron: Bolivia; Brasil; Paraguay y Cuba.

Este tipo de casos corresponde a personas que contrajeron la enfermedad fuera del país y desarrollaron síntomas luego de su regreso, lo que exige un seguimiento sanitario para evitar posibles cadenas de transmisión.

Transmisión local en el norte argentino

Además de los casos importados, el monitoreo epidemiológico permitió detectar situaciones de transmisión local, es decir, contagios que se producen dentro del territorio nacional sin antecedentes de viaje. Uno de los escenarios que generó mayor atención sanitaria se registró en la provincia de Salta, donde se identificaron 51 casos de fiebre Chikungunya.

Según los datos informados, la mayoría de estos casos no presenta antecedente de viaje, lo que confirma la presencia de transmisión local en esa jurisdicción. A este escenario se suma otro episodio detectado en el norte del país. En la localidad de Yerba Buena, provincia de Tucumán, se notificaron dos casos confirmados de fiebre Chikungunya sin antecedente de viaje.

Estos registros refuerzan la preocupación de las autoridades sanitarias, ya que indican la circulación del virus en determinadas zonas, lo que obliga a intensificar las medidas de control y prevención.

Recomendaciones

En este contexto, la Dirección de Epidemiología emitió una serie de recomendaciones dirigidas especialmente a aquellas personas que tengan previsto viajar a lugares con transmisión de la enfermedad o presencia del vector. El objetivo de estas medidas es reducir el riesgo de picaduras de mosquitos, principal vía de transmisión del virus.

Entre las principales recomendaciones se destacan el uso continuo de repelente. y vestir ropa amplia y de colores claros.

Estas medidas buscan disminuir la exposición a los mosquitos, especialmente en zonas donde se registran casos o donde existe presencia del vector.

Síntomas y consulta médica inmediata

Las autoridades sanitarias también enfatizaron la importancia de consultar de manera inmediata en un centro de salud ante la aparición de síntomas compatibles con la enfermedad. Entre los síntomas señalados se encuentran:

Fiebre de inicio súbito

Dolor de cuerpo

Cefalea

Ante la presencia de estos signos, se recomienda acudir al centro de salud más cercano al domicilio y comunicar el antecedente de viaje, en caso de haber visitado recientemente zonas donde se registran casos de la enfermedad. La notificación temprana permite a los equipos de salud realizar el seguimiento epidemiológico correspondiente y adoptar las medidas necesarias para evitar posibles nuevos contagios.