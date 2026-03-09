Catamarca se prepara para vivir una nueva edición del Festival de San Patricio

Catamarca se prepara para vivir el Festival de San Patricio con cerveza artesanal, música y gastronomía

La ciudad de Catamarca se prepara para celebrar una nueva edición del Festival de San Patricio, una propuesta que combina cerveza artesanal, gastronomía y música en vivo y que con el paso de los años se consolidó como uno de los encuentros más esperados dentro de la agenda cultural y gastronómica de la Capital.

La presentación oficial del evento se realizó en el Salón Calchaquí, donde se dieron a conocer los detalles de la celebración que volverá a teñir de verde a la ciudad el próximo fin de semana. Del lanzamiento participó Inés Galíndez, Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad de la Capital, quien brindó su respaldo institucional a la propuesta impulsada por la Cámara de Cerveceros.

En representación del sector cervecero participaron Luis Leone, presidente de la Cámara de Cerveceros y referente de Dos Leone, junto con dos reconocidos productores del rubro: Román Luna, de Corzuela, y Fernando Luna, de Malta Sagrada.

Durante el encuentro se destacó el crecimiento que ha tenido esta celebración dentro de la ciudad y su consolidación como un evento que combina emprendimiento local, cultura y gastronomía, convirtiéndose en una oportunidad para fortalecer el ecosistema productivo vinculado a la cerveza artesanal.

El valor del evento para la economía y el ecosistema emprendedor

Durante el lanzamiento, Inés Galíndez resaltó la importancia de que Catamarca forme parte de una celebración que se replica en diferentes partes del mundo, pero que en la Capital logró desarrollar una identidad propia.

"Nos parece importante sumarnos nuevamente a esta celebración que se replica en cientos de países, pero también porque reúne emprendedores artísticos, culturales, gastronómicos y, por supuesto, a los principales protagonistas que son los productores de cerveza artesanal de la ciudad y del Gran Catamarca", señaló la funcionaria.

Además, Galíndez valoró el esfuerzo sostenido que viene realizando el sector cervecero local para mantener y fortalecer este tipo de propuestas. Según explicó, desde el año 2022 la asociación viene organizando tres eventos vinculados a la cerveza que forman parte del calendario de actividades de la ciudad.

Entre ellos se destacan:

La fiesta de San Patricio

La participación en la Fiesta del Poncho

La Fiesta de la Cerveza en octubre

La funcionaria subrayó que sostener estas iniciativas no es sencillo en el contexto económico actual, por lo que destacó el compromiso del sector. "Han hecho un esfuerzo tremendo como asociación para sostener estas propuestas, algo que no es sencillo en el contexto económico actual. Por eso merecen una destacada felicitación por generar este tipo de iniciativas muy valiosas para el ecosistema emprendedor de la ciudad y para impulsar el desarrollo económico local", indicó.

El desafío del sector cervecero y la apuesta por seguir creciendo

Desde la organización también se hizo referencia al contexto que atraviesa la actividad. Luis Leone, presidente de la Cámara de Cerveceros, reconoció las dificultades actuales pero aseguró que el sector mantiene su apuesta por continuar creciendo y generando trabajo en la provincia.

"La situación no es muy fácil, pero creemos que tenemos que seguir apostando porque es la forma de salir adelante. Nosotros también generamos trabajo, hay familias que viven de esto y estamos convencidos de que hay que seguir trabajando", explicó.

En ese sentido, Leone extendió la invitación a toda la comunidad para sumarse a la celebración. "Invitamos a toda la comunidad a sumarse a esta fiesta que ya es nuestra", expresó, destacando el fuerte arraigo que el evento ha logrado dentro de la vida social y cultural de Catamarca.

Dos noches de cerveza, música y gastronomía

El cervecero Román Luna adelantó detalles de la propuesta que reunirá a siete de las mejores cervecerías artesanales de la región, en un evento pensado para disfrutar con amigos y vivir el espíritu festivo característico de San Patricio.

El festival se realizará en Club Las Rejas durante dos jornadas:

13 y 14 de marzo

Horario: de 20:00 a 4:30 hs.

Entrada: gratuita

Destinado a: personas mayores de 18 años

Además de la oferta cervecera, el evento contará con una variada propuesta gastronómica con food trucks, que ofrecerán diferentes opciones pensadas para acompañar las distintas variedades de cerveza artesanal.

Entre las promociones especiales se anunció una iniciativa destinada a reforzar el espíritu de la celebración: quienes asistan vestidos o con algún distintivo de color verde podrán acceder a una promoción 3x2 en pintas durante la noche.

El precio base de la pinta se fijó en $5000, y a lo largo de ambas jornadas habrá numerosos "happy hours".

Música en vivo y dos ambientes para disfrutar

La música también será uno de los ejes centrales del festival. Para ello, la organización dispuso dos sectores diferenciados, permitiendo que cada asistente elija el ambiente que prefiera.

Los espacios serán:

Sector 90' & 2000', con los clásicos hits de ambas décadas

Sector Cachengue, con diferentes ritmos pensados para bailar desde la primera pinta

La grilla artística contará con DJs y músicos que animarán ambas noches.

Programación musical:

Viernes 13

Lucas Tapia

DJ Jotamix

Sábado 14

Rodrigo Tarulli

Fabri Bulacios

Finalmente, los organizadores destacaron que el festival está pensado como un espacio de encuentro social, donde la comunidad pueda compartir música, gastronomía y cerveza artesanal, promoviendo siempre el consumo responsable en una celebración que ya forma parte del calendario cultural de Catamarca.