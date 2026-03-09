La proyección del liderazgo femenino: Catamarca se prepara para la gala de Miss Universo 2026

El escenario social y cultural de la provincia se encuentra ante un hito de relevancia con la organización de Miss Universo Catamarca, una iniciativa que trasciende la concepción tradicional de los certámenes para posicionarse como una plataforma de formación y liderazgo. En una firme apuesta por la descentralización y la representatividad, la organización ha emitido un llamado formal instando a los municipios de toda la provincia a participar activamente de este evento, subrayando que la búsqueda de la próxima representante catamarqueña requiere de un esfuerzo mancomunado entre las comunas del interior y las instituciones locales.

La realización de este certamen marca un momento significativo para el territorio, al consolidarse como un espacio diseñado específicamente para potenciar el talento, la preparación y el compromiso de las jóvenes. Lejos de limitarse a una exhibición estética, la propuesta se articula como una herramienta de crecimiento que permite proyectar a las participantes hacia escenarios de mayor visibilidad nacional e internacional, permitiéndoles representar con orgullo la identidad y los valores de Catamarca ante el resto del país.

Formación integral y compromiso social

El enfoque de la edición 2026 se define por una propuesta integral orientada al desarrollo personal de sus participantes. La organización ha sido enfática al declarar que el certamen no se presenta únicamente como un evento de belleza, sino como un motor de crecimiento en áreas estratégicas como la comunicación, el liderazgo y el compromiso social. Bajo esta premisa, el certamen se convierte en un centro de capacitación donde las mujeres de la provincia pueden acceder a herramientas profesionales para su futuro.

Agustina Demelchori, Directora del certamen en la provincia, reflejó este espíritu al manifestar que la iniciativa busca brindar una oportunidad real para que las mujeres locales muestren todo su potencial. "Nos llena de orgullo poder llevar adelante este prestigioso certamen en la provincia. Creemos firmemente en el talento, la belleza y el compromiso de las mujeres de Catamarca", expresó la directiva, reforzando la convicción de que este espacio servirá como un catalizador de capacidades individuales y colectivas.

Cronograma y requisitos de una convocatoria inclusiva

La agenda oficial ya tiene fechas definidas para las instancias decisivas. El evento central de Miss Universo Catamarca 2026 se desarrollará el próximo 10 de abril en el emblemático Cine Teatro Catamarca. La organización ha adelantado que se trabaja en una puesta en escena de alto nivel, con una supervisión rigurosa en cada aspecto técnico, artístico y estético para estar a la altura del prestigio internacional de la marca. Posteriormente, quien resulte electa deberá viajar a la Ciudad de Buenos Aires para la final nacional, programada para el 25 de mayo.

En cuanto a los criterios de participación, el certamen se destaca por ser una convocatoria abierta e inclusiva. Los requisitos técnicos para las aspirantes son los siguientes:

Ser mujeres a partir de los 18 años , sin límite de edad establecido.

, sin límite de edad establecido. Ser oriundas de la provincia de Catamarca, ya sea por nacimiento o acreditando domicilio efectivo en el territorio provincial.

La convocatoria incluye tanto a residentes de la Capital como de todas las localidades del interior, fortaleciendo el carácter federal del concurso.

Capacitación profesional y acceso a la participación

Uno de los pilares fundamentales de esta edición es el programa de formación que recibirán las candidatas. Las participantes accederán a clases especializadas en diversas disciplinas críticas para su desempeño en el escenario y en la vida pública:

Pasarela y caminata: Técnicas de desplazamiento y presencia escénica.

Técnicas de desplazamiento y presencia escénica. Oratoria: Herramientas de comunicación verbal y persuasión.

Herramientas de comunicación verbal y persuasión. Performance en escenario: Manejo de la exposición ante el público.

Manejo de la exposición ante el público. Estética profesional: Capacitación en maquillaje y peinado.

Capacitación en maquillaje y peinado. Asistencia de indumentaria: Un equipo dispuesto a colaborar en caso de que las participantes necesiten apoyo con el vestuario.

Para formar parte de este proceso, las interesadas deben realizar su inscripción de manera digital a través del perfil oficial de Instagram missuniversecatamarca, donde se encuentra disponible el formulario de datos personales. Asimismo, se ha habilitado la línea de contacto 3834080999 para consultas y coordinación directa con la organización.

Solidaridad y acceso al público

El evento no solo busca el impacto mediático, sino que mantiene un fuerte vínculo con la comunidad local. Las entradas para la gala del 10 de abril ya se encuentran disponibles para la adquisición en las boleterías del Cine Teatro Catamarca. El acceso tendrá un valor de $ 10.000, pero con un componente benéfico esencial: la entrega obligatoria de un alimento no perecedero. Estas donaciones serán destinadas íntegramente a un comedor infantil, vinculando el prestigio del certamen con una acción de responsabilidad social directa.

La organización ha resaltado finalmente el acompañamiento de diversas personas e instituciones que hacen posible este proyecto. Gracias a esta red de apoyo, Miss Universo Catamarca se encamina a ser no solo una competencia, sino un verdadero espacio de inspiración y representación que brinde nuevas oportunidades a las mujeres de toda la geografía provincial.