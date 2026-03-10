Otra vez bajo alerta: así va a estar este martes en Catamarca

El pronóstico para este martes anticipa una jornada inestable con tormentas durante buena parte del día, probabilidades de lluvia elevadas y temperaturas que oscilarán entre los 20 y los 27 grados.

Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, la inestabilidad comenzó ya en la madrugada con tormentas fuertes y una mínima de 20 grados. Esto se mantendrá durante la mañana con una probabilidad de lluvia estimada entre el 40% y el 70%.

En ese tramo del día la temperatura mostrará un leve ascenso hasta los 23 grados, mientras que el viento aumentará su intensidad, con velocidades de entre 13 y 22 km/h, predominando nuevamente la dirección Noreste.

Tarde con tormentas aisladas y la temperatura máxima

Durante la tarde, el pronóstico indica que las tormentas pasarán a ser aisladas, aunque la probabilidad de precipitación se mantendrá entre el 40% y el 70%. En este período se registrará la temperatura más alta de la jornada, con 27 grados, mientras que el viento continuará soplando desde el mismo sector de la hora anterior con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Chaparrones hacia la noche

Para la noche, el escenario meteorológico prevé chaparrones, con una probabilidad de precipitación más baja. La temperatura descenderá hasta 22 grados, mientras que el viento disminuirá su intensidad a entre 7 y 12 km/h, cambiando su dirección predominante hacia el Norte.

En el reporte no se registran datos de ráfagas de viento para ninguno de los períodos del día. De este modo, el martes se perfila como una jornada marcada por la inestabilidad climática, lluvias intermitentes y temperaturas templadas en la capital catamarqueña.