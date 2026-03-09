Catamarca y el país se movilizaron por el Día Internacional de la Mujer

Este lunes 9 de marzo, distintas agrupaciones sociales, políticas, colectivos por la identidad y organizaciones estudiantiles participaron en Catamarca de una marcha en conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

La movilización se desarrolló a través de las calles céntricas de la ciudad, donde la columna de manifestantes avanzó con consignas vinculadas a la defensa de los derechos conquistados por el movimiento de mujeres y en rechazo a lo que definieron como avasallamientos a conquistas obtenidas en los últimos años.

Durante la jornada, las organizaciones participantes expresaron su compromiso con la continuidad de las luchas que históricamente han marcado esta fecha. La marcha se convirtió así en un espacio de visibilización de reclamos sociales, laborales y políticos, en el que se reiteró la necesidad de sostener y ampliar los derechos alcanzados.

La movilización local formó parte de un escenario nacional de protestas y actividades, en el que múltiples organizaciones convocaron a marchar y participar de acciones públicas para recordar el significado histórico del Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

Una jornada federal de movilización

En todo el país, organizaciones feministas, sociales, políticas y sindicales llevaron adelante manifestaciones y actos públicos durante este lunes. Las actividades se desarrollaron con el objetivo de conmemorar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y reafirmar la agenda de demandas vinculadas a los derechos de las mujeres.

La convocatoria fue impulsada principalmente por el colectivo "Ni Una Menos", que promovió una jornada de movilización nacional. A esta iniciativa se sumaron diversas organizaciones y sectores del movimiento sindical y social.

Entre los espacios participantes se destacaron:

La CGT

Las dos CTA:

CTA de los Trabajadores

CTA Autónoma

La agrupación feminista de izquierda Pan y Rosas, integrada por la diputada nacional del FIT, Myriam Bregman

La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito

Esta última forma parte de las organizaciones feministas tradicionales que desde hace años impulsan políticas públicas vinculadas a los derechos reproductivos y a la igualdad de género.

El cambio de fecha y el paro de actividades

La decisión de trasladar la marcha principal del domingo 8 al lunes 9 de marzo respondió a una estrategia de visibilización del reclamo.

El objetivo fue acompañar las movilizaciones con un paro de actividades, con el fin de demostrar el rol fundamental de las mujeres en la economía y en la sociedad.

Desde las organizaciones convocantes señalaron que esta modalidad permite evidenciar la magnitud del trabajo que realizan las mujeres, tanto en el ámbito laboral como en las tareas de cuidado y en múltiples espacios sociales.

La marcha central en Buenos Aires

En la Ciudad de Buenos Aires, la movilización principal tuvo lugar durante la tarde del lunes.

Los manifestantes se concentraron frente al Congreso Nacional, desde donde partió la columna principal rumbo a Plaza de Mayo. La convocatoria se realizó a partir de las 16.30, reuniendo a diversas organizaciones feministas, sindicales y sociales.

Esta movilización central fue parte de una jornada federal, replicada en distintos puntos del país con marchas y concentraciones simultáneas.

Movilizaciones en distintas provincias

Además de Catamarca y la capital del país, la convocatoria también se replicó en otras provincias y ciudades, con concentraciones en espacios emblemáticos.

Entre los principales puntos de encuentro se destacaron:

Tucumán: concentración en Plaza Independencia

Entre Ríos: movilización en El Reloj, Paraná

Mar del Plata: manifestación en el centro de la ciudad

Estas actividades formaron parte de una agenda nacional coordinada, en la que distintas organizaciones se sumaron para mantener vigente la agenda de reclamos del movimiento de mujeres.

Los reclamos que sostienen la jornada

La movilización del Día Internacional de la Mujer se sostuvo sobre una serie de reivindicaciones históricas que el movimiento feminista impulsa desde hace más de una década.

Entre los principales reclamos se destacaron:

La lucha contra la violencia machista

La reducción de la brecha salarial

El rechazo a la precarización laboral

La defensa de los derechos alcanzados

Según las organizaciones convocantes, estas demandas siguen siendo centrales en la agenda pública y requieren políticas sostenidas y compromiso institucional para evitar retrocesos.

En ese sentido, las manifestaciones también expresaron preocupación ante posibles retrocesos en derechos conquistados, señalando que algunas decisiones del Gobierno Nacional podrían representar una amenaza para avances logrados en los últimos años.