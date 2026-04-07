Alerta sanitaria: Catamarca sigue sumando casos de dengue y chikungunya

La situación epidemiológica en Catamarca continúa bajo seguimiento sanitario luego de que el Ministerio de Salud provincial informara que, durante la Semana Epidemiológica 13, comprendida entre el 29 de marzo y el 4 de abril, se sumaron nuevos casos de dengue y chikungunya.

De acuerdo con el parte oficial, en ese período se confirmó 1 nuevo caso de dengue, que permanecía en investigación desde la SE11, y además se registraron 5 nuevos casos de chikungunya, consolidando la tendencia de crecimiento en la temporada 2026.

Si bien el volumen de contagios no presenta todavía cifras elevadas, la continuidad de nuevos diagnósticos mantiene activa la vigilancia sanitaria y obliga a sostener la prevención en toda la provincia.

Dengue: cuatro casos acumulados

En el caso del dengue, el total acumulado en lo que va del año asciende a 4 casos. La distribución territorial detallada por el Ministerio de Salud es la siguiente:

1 caso en Ancasti

1 caso en Andalgalá

1 caso en Capayán

1 caso en Valle Viejo

Desde el punto de vista epidemiológico, el informe precisa que tres casos son considerados autóctonos y que hay un caso continúa en investigación.

Este dato resulta relevante porque la presencia de contagios autóctonos confirma la circulación local del virus, es decir, infecciones producidas dentro del territorio provincial.

Chikungunya: Capital concentra la mayor cantidad

En paralelo, la evolución de la chikungunya muestra una cifra más elevada. El acumulado de la temporada llegó a 16 casos. La localización de estos contagios marca una concentración principal en la Capital:

14 casos en San Fernando del Valle de Catamarca

2 casos en Valle Viejo

En cuanto a la clasificación de los casos, el parte sanitario detalló que 15 casos son autóctonos y 1 caso es importado. La marcada predominancia de casos autóctonos vuelve a poner el foco en la necesidad de cortar la cadena de transmisión a través de la eliminación de criaderos y la protección personal frente a las picaduras.

Sin fallecidos en la última semana

Uno de los datos centrales del informe oficial es que, durante la última Semana Epidemiológica, no se notificaron fallecidos por dengue ni por chikungunya.

La ausencia de muertes asociadas a ambas enfermedades representa un elemento importante dentro del seguimiento sanitario, aunque las autoridades mantienen el llamado a no bajar la guardia frente al crecimiento sostenido de los casos.

Prevención

Frente a este escenario, el Ministerio de Salud reiteró el pedido a la comunidad para mantener e intensificar las medidas preventivas, entendiendo que la acción domiciliaria sigue siendo la herramienta más eficaz para reducir la presencia del mosquito vector.

Entre las principales recomendaciones se destacan:

Eliminar todos los recipientes que puedan acumular agua

Evitar la formación de criaderos del mosquito

Usar repelentes corporales

Aplicar repelentes ambientales

Reducir la exposición a picaduras

El mensaje oficial pone el acento en la responsabilidad comunitaria, ya que el control del mosquito depende en gran medida de la eliminación de espacios donde pueda reproducirse.