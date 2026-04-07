Martes templadito en Catamarca: así va a estar el clima

El clima para este martes anticipa una jornada sin sobresaltos, con buenas condiciones meteorológicas durante todo el día, ausencia total de lluvias y temperaturas agradables.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, luego de una mínima de 13 grados durante la madrugada, se anuncia un día templado y típicamente otoñal.

De hecho por la mañana, las condiciones mejorarán con un cielo apenas algo nublado, mientras la temperatura ascenderá a 13 grados. El viento rotará al Sur y aumentará su intensidad, con velocidades previstas entre 13 y 22 km/h.

Durante la tarde, se espera el momento más templado del día, con una máxima de 21 grados y cielo se mantendrá igual que en la hora anterior. El viento rotará al Este, manteniendo velocidades leves. Ya hacia la noche, el cielo estará ligeramente nublado, con una temperatura estimada en 15 grados y vientos nuevamente del Sur, también entre 13 y 22 km/h.

En todos los tramos de la jornada, la probabilidad de precipitaciones será del 0%, por lo que no se prevén lluvias. Además, no se anuncian ráfagas significativas.

