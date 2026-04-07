Catamarca inauguró la Escuela para el Diaconado Permanente con once candidatos

La Diócesis de Catamarca dio inicio formal a una nueva etapa en la formación ministerial con la inauguración de la Escuela para el Diaconado Permanente "San Lorenzo, Diácono", cuyo encuentro inaugural se realizó el sábado 28 de marzo.

La jornada tuvo como escenario la casa de las Hermanas del Verbo Encarnado, ubicada en la ciudad de San Isidro, en el departamento Valle Viejo, espacio elegido para poner en marcha una iniciativa considerada de especial relevancia para la vida pastoral de la Iglesia local.

El acto contó con la presencia del obispo diocesano, Mons. Luis Urbanč, quien acompañó el comienzo de este nuevo trayecto formativo, junto al padre Armengol Acevedo, en su rol de director general.

También participaron los sacerdotes Lucas Segura, coordinador académico, Julio Murúa, Diego Manzaraz, Víctor Vizcarra, Rogelio Suárez, Facundo Brizuela y Martín Melo.

A ellos se sumó la Hna. Malena González Galván, integrante de la Orden del Verbo Encarnado, además de laicos que forman parte de la estructura organizativa de la institución y otros presbíteros que se acercaron para acompañar el inicio.

Once candidatos

Uno de los aspectos centrales de la jornada fue la recepción de los once candidatos al Diaconado Permanente, quienes participaron junto con sus esposas en este primer encuentro.

Durante la presentación se puso especial énfasis en que la vocación al diaconado permanente, entendida como un ministerio profundamente identificado con el servicio, no se desarrolla al margen de la vida matrimonial ni en exclusión de ella. Por ese motivo, se destacó que las esposas podrán participar en los momentos de formación teológica, además de contar con instancias exclusivas destinadas a ellas, en reconocimiento del papel que cumplen en este camino vocacional compartido.

La inclusión de la dimensión familiar dentro del proceso formativo aparece así como uno de los rasgos distintivos de la propuesta, integrando la realidad matrimonial al itinerario ministerial.

Celebración eucarística y presentación del primer año

Tras la recepción de los postulantes se celebró la Eucaristía, presidida por el obispo Mons. Luis Urbanč, en un gesto que marcó espiritualmente la apertura formal de la Escuela.

Luego de la misa se avanzó con la presentación del cronograma de formación correspondiente al primer año, junto con las cuestiones metodológicas que estructurarán el recorrido académico y pastoral de los candidatos. Esta primera etapa corresponde al primer año o año propedéutico, un período especialmente orientado a profundizar el discernimiento vocacional y consolidar las bases del proceso de formación.

Formación espiritual y humana

La jornada inaugural incluyó además las primeras charlas formativas, que delinearon algunos de los ejes centrales del trayecto. El padre Martín Melo estuvo a cargo de una introducción a la vida espiritual, abriendo el trabajo sobre la dimensión interior y la profundización de la vocación al servicio.

Por su parte, el padre Facundo Brizuela abordó la importancia de la madurez afectiva, subrayando que dentro del proceso está contemplado un trabajo de formación humana integral con los candidatos.

Este enfoque busca que el camino hacia el diaconado no se limite a la adquisición de contenidos teológicos, sino que incluya también el crecimiento personal y la madurez en todas sus dimensiones.

En la misma oportunidad, se dio a conocer la lista de directores espirituales y se designó al tutor que acompañará a cada postulante, estableciendo un esquema de seguimiento cercano y personalizado.

Un primer paso en el discernimiento vocacional

La puesta en marcha de la Escuela para el Diaconado Permanente "San Lorenzo, Diácono" representa un paso institucional de relevancia para la Diócesis de Catamarca, al abrir un espacio sistemático de formación destinado a quienes inician el camino hacia este ministerio.

Con once candidatos, acompañamiento espiritual, formación teológica y un fuerte eje en la dimensión humana y familiar, el año propedéutico comenzó con el objetivo de profundizar el discernimiento vocacional y consolidar una vocación al servicio arraigada en la vida de la Iglesia local.