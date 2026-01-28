Alerta por tormentas fuertes en Catamarca: ¿cuál es el área afectada?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por tormentas fuertes para este miércoles, que alcanza a una amplia zona del territorio de Catamarca. Según el informe oficial, las condiciones de inestabilidad volverán a presentarse durante la jornada, con especial énfasis en el período de la tarde, cuando se espera el mayor desarrollo de los fenómenos.

De acuerdo al reporte difundido por el organismo nacional, el área bajo alerta comprende los departamentos de Ambato, Ancasti, Capayán, Capital, El Alto, Fray Mamerto Esquiú, La Paz, Paclín, Santa Rosa, Valle Viejo y la zona serrana de Pomán, donde podrían registrarse episodios meteorológicos de intensidad variable, con impacto puntual en algunas localidades.

El SMN indicó que el área será afectada por tormentas fuertes, que en algunos casos podrían alcanzar características severas. Estos fenómenos estarán acompañados por una combinación de actividad eléctrica intensa, precipitaciones abundantes en cortos períodos, caída de granizo y ráfagas de viento, que podrían alcanzar velocidades de hasta 90 kilómetros por hora, lo que incrementa el riesgo de complicaciones asociadas.

En cuanto a los valores previstos de precipitación, el organismo detalló que se esperan acumulados de entre 20 y 40 milímetros, aunque no se descarta que estos registros puedan ser superados de manera puntual, especialmente en zonas donde las tormentas se presenten de forma más intensa o persistente. Esta situación podría generar anegamientos temporarios, dificultades en la circulación vehicular y afectaciones en sectores vulnerables.

El informe también advierte que, en los niveles más altos de las áreas que incluyen a la cordillera, las precipitaciones podrían presentarse mayormente en forma de granizo y/o nieve, un fenómeno que, si bien es menos frecuente, suele asociarse a sistemas convectivos intensos durante esta época del año y puede impactar en caminos de montaña o zonas rurales.

En este sentido el organismo nacional advierte que podrían darse tormentas en Antofagasta de la Sierra, Belén, Tinogasta y Santa María, sectores que previamente y durante las últimas semanas, se han visto afectados por las intensas lluvias. La alerta para esta parte de la provincia es para esta noche y podría, de no cambiar las condiciones meteorológicas, repetirse durante la tarde y noche del jueves.

El área será afectada por tormentas fuertes, y de forma aislada, severas. Las mismas podrán estar acompañadas por caída de granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que podrían ser superados en forma puntual. En los niveles más altos de las áreas que incluyen a la cordillera, las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de granizo y/o nieve.

El SMN continuará monitoreando la evolución del sistema y no se descarta la actualización del nivel de alerta en caso de que las condiciones se intensifiquen. Mientras tanto, Catamarca se prepara para una nueva jornada marcada por la inestabilidad climática, en el marco de un verano que continúa mostrando episodios de tiempo severo en distintos puntos de la provincia.