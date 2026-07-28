Martes con nueva primaverita en Catamarca: ¿A cuánto llegará la máxima?

El pronóstico del tiempo para este martes anticipa un escenario de estabilidad en gran parte de la provincia de Catamarca. Por tanto habrá condiciones favorables durante la mayor parte del día y las chances de precipitaciones se alejan para el miércoles, según el Servicio Meteorológico Nacional. Por eso el cielo permanecerá parcialmente nublado desde la madrugada hasta la tarde, mientras que las temperaturas mostrarán una amplitud térmica que irá desde una mínima de 6 hasta una máxima de 25 grados.

Mañanita fresca

La jornada comenzó con un cielo parcialmente nublado. El viento durante la madrugada sopló desde el sector Norte moderadamente. Ya durante la mañana, continuará la nubosidad parcial, sin cambios relevantes respecto de las primeras horas del martes. En este período se registrará la temperatura mínima de la jornada, con 6 grados, convirtiéndose en el momento de mayor descenso térmico, según el Servicio Meteorológico Nacional.

El Innombrable continuará soplando desde el mismo sector, aunque incrementará su intensidad, alcanzando velocidades de entre 23 y 31 km/h. A pesar de esta variación en el comportamiento del viento, la probabilidad de precipitaciones permanecerá en cero, de momento.

Tarde primaveral

Con el transcurso de las horas, la temperatura experimentará un marcado ascenso hasta alcanzar la máxima prevista de 25 grados durante la tarde, convirtiéndose en el momento más templado del día y así reinstalando la primaverita para hoy y será así en el resto de la semana.

El cielo continuará parcialmente nublado, mientras que el viento cambiará su dirección predominante hacia el sector Sudeste (SE) y disminuirá su intensidad, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

La noche con nubosidad

El dia termina en calma. La temperatura descenderá hasta los 18 grados, mientras que el viento continuará soplando desde el mismo sector de la hora anterior, aunque con menor intensidad, registrando velocidades de entre 7 y 12 km/h.

Así en términos generales, este martes se perfila como una jornada con condiciones agradables, marcada por temperaturas templadas durante la tarde, cielo parcialmente nublado y ausencia de precipitaciones, las que sí están anunciadas recién para mañan miércoles.

